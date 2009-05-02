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Apple da üst düzey yönetici transferi sürüyor, peki firma neyi hedefliyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple da üst düzey yönetici transferi sürüyor, peki firma neyi hedefliyor?
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Apple da üst düzey yönetici transferi sürüyor, peki firma neyi hedefliyor?
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Richard Teversham

iPhone ile yakaladığı yüksek satış başarısı sayesinde küresel ekonomik krize rağmen en iyi Mart dönemini geçirdiği açıklanan Apple, konusunda uzman üst düzey yöneticileri kadrosuna katmaya devam ediyor. Daha önce AMD-ATi'de baş teknolojist ve GPU tasarım yöneticisi olarak çalışan Raja Koduri ve Bob Drebin ile kadrosunu genişleten Apple'ın, 15 yıldır Microsoft'da çalışan, firmanın eğlence ve cihaz bölümlerinde iş ve strateji geliştirme yöneticiliği yaptıktan sonra en son Xbox operasyonlarının başında kıdemli yönetici olarak görevini sürdüren Richard Teversham'ı kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Henüz firma tarafından net bir açıklama yapılmış olmasa da agresif kadrolaşmanın arkasında Apple'ın yeni nesil iPhone ve iPod için kendi yonga ve grafik işlemci çözümlerini tasarlamak istemesinin etkili olabileceği belirtiliyor. Hem yüksek grafik performansı sunacak hem de düşük güç tüketecek yonga tasarımlarını gündemine aldığı belirtilen firma hatırlanacağı üzere, P.A. Semi isimli yarıiletken firması satın almış, PowerVR grafik yongalarını geliştirien Imagination firmasına da yatırım yapmıştı.


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.:fat32:. 10 yıl

Apple zaten oyuna yönelik uygulamalarda yapıyordu, ancak gamer'ların talep ettiği kaliteli oyunlar yerine basit mac os sürümlerinde de gördüğümüz oyunları var.
Daha fazla eğlence üzerinde duracaklar gibi geliyor belki oyunda olabilir. Tabi ki müşterilerinin taleplerini değerlendireceklerdir.
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PhaneTRoN 10 yıl
dokunmatik bir oyun konsolu gelirse şaşırmayın...
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yc#1 10 yıl
Bence Nvidia ile stratejik ortaklığını geliştirip yeni nesil iphone da Tegra platformunu kulanmaları daha iyi olur. En azından ar-ge masrafından kurtulurlar.
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max975 10 yıl
yeni bir oyun konsolu ortaya cıkıyor...
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Fettah34 10 yıl
Ayrıca ben APPLE in konsol piyasasına gireceğini pek sanmıyorum.
PS3, Xbox ve Wii gibi çok sert rakipleri olacaktır...

Ama PSP yi gözüne kestirmiş olabilir ki zaten şu hali ile bile iPhone PSP yi epey bir terletiyor...
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Shady 10 yıl
Oyun konsolu değilde iPod'u PSP'e rakip olmasını sağlayacak güncellemeler üzerinde çalıştıklarını düşünüyorum.iPod şu anda bile kullanıcıya güzel-eğlenceli oyunlar sunarken,daha gelişmiş GPU ve işlemci ile iPod-iPhone ailesinin neler yapabileceğini düşünemiyorum bile.
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marikanwap 10 yıl
Oyun konsolu da olabilir ama bunun yerine Shady'nin dediği gibi ipod-iphone'un PSP cihazlara rakip olabilecek geliştirmeler yapacağını düşünüyorum. Yani ilerde cep telefonu dediğimiz alete oyun konsolu da dahil olacak...
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psychemy 10 yıl
önceki haberde de ilk aklıma gelen oyun konsolu olabileceğiydi ama herşey olabilir bu sıralar piyasa dengeleri çok değişicek anlaşılan.
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@nano@ 10 yıl
apple çok felaket bi bomba hazırlıyor nvidianın ıon platformunu vuracak bence çünkü kadro onu gösteriyor
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gezgin 10 yıl
Yoksa apple oyun konsolu işinemi giriyor
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