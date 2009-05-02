Apple da üst düzey yönetici transferi sürüyor, peki firma neyi hedefliyor?

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Richard Teversham

iPhone ile yakaladığı yüksek satış başarısı sayesinde küresel ekonomik krize rağmen en iyi Mart dönemini geçirdiği açıklanan Apple, konusunda uzman üst düzey yöneticileri kadrosuna katmaya devam ediyor. Daha önce AMD-ATi'de baş teknolojist ve GPU tasarım yöneticisi olarak çalışan Raja Koduri ve Bob Drebin ile kadrosunu genişleten Apple'ın, 15 yıldır Microsoft'da çalışan, firmanın eğlence ve cihaz bölümlerinde iş ve strateji geliştirme yöneticiliği yaptıktan sonra en son Xbox operasyonlarının başında kıdemli yönetici olarak görevini sürdüren Richard Teversham'ı kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Henüz firma tarafından net bir açıklama yapılmış olmasa da agresif kadrolaşmanın arkasında Apple'ın yeni nesil iPhone ve iPod için kendi yonga ve grafik işlemci çözümlerini tasarlamak istemesinin etkili olabileceği belirtiliyor. Hem yüksek grafik performansı sunacak hem de düşük güç tüketecek yonga tasarımlarını gündemine aldığı belirtilen firma hatırlanacağı üzere, P.A. Semi isimli yarıiletken firması satın almış, PowerVR grafik yongalarını geliştirien Imagination firmasına da yatırım yapmıştı.