Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir

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Apple geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yeni iPhone SE modelini tanıtmıştı. Şirketin şimdi de akıllı telefonun daha büyük versiyonunu çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

iPhone SE Plus'la ilgili ilk ipuçları, iOS 14'ün kodlarında ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler son olarak şirkete yakın bir kaynak tarafından da onaylandı.

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Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve analist Jon Prosser, Twitter hesabı aracılığıyla iPhone SE Plus'ın yakında tanıtılabileceğini ima eden bir gönderi paylaştı

Şu an için akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak kalın çerçevelerle çevrili 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca çift arka kamera, cam arka yüzey ve Touch ID desteği ile gelebilir.

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iPhone 8 Plus'ın yerini mi alacak?

Apple'ın iPhone SE Plus'ı yeni AirPods ve MacBook Pro ile birlikte bu yıl Mayıs ayında tanıtma ihtimali yüksek. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Bildiğiniz üzere yeni çıkan iPhone SE, iPhone 8'in güncellenmiş versiyonu olarak konumlandırılmıştı. Bu bağlamda iPhone 8 Plus'ın yerini alabilecek daha büyük ve gelişmiş bir modelin piyasaya sürüleğine yönelik iddialar hiç de mantık dışı gelmiyor.

https://www.91mobiles.com/hub/iphone-se-plus-2020-launch-display-camera-tip/

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