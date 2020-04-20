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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir

    Kısa süre önce yeni iPhone SE'yi tanıtan Apple'dan bir başka hamle gelebilir. Şirketin iPhone 8 Plus'ın yerini alacak iPhone SE Plus'ı piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir
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    Apple geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yeni iPhone SE modelini tanıtmıştı. Şirketin şimdi de akıllı telefonun daha büyük versiyonunu çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

    iPhone SE Plus'la ilgili ilk ipuçları, iOS 14'ün kodlarında ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler son olarak şirkete yakın bir kaynak tarafından da onaylandı.

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    Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve analist Jon Prosser, Twitter hesabı aracılığıyla iPhone SE Plus'ın yakında tanıtılabileceğini ima eden bir gönderi paylaştı

    Şu an için akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak kalın çerçevelerle çevrili 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca çift arka kamera, cam arka yüzey ve Touch ID desteği ile gelebilir.

    Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir
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    iPhone 8 Plus'ın yerini mi alacak?

    Apple'ın iPhone SE Plus'ı yeni AirPods ve MacBook Pro ile birlikte bu yıl Mayıs ayında tanıtma ihtimali yüksek. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

    Bildiğiniz üzere yeni çıkan iPhone SE, iPhone 8'in güncellenmiş versiyonu olarak konumlandırılmıştı. Bu bağlamda iPhone 8 Plus'ın yerini alabilecek daha büyük ve gelişmiş bir modelin piyasaya sürüleğine yönelik iddialar hiç de mantık dışı gelmiyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/iphone-se-plus-2020-launch-display-camera-tip/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 23 dk.
    bütün ürün gamını puzzle gibi dolduruyorlar
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    Sirchade 36 dk.
    Büyük ekran isteyen daha büyük ekranı daha küçük kasaya sığdıran iphone 11'i alır zaten bu ne saçma bir konsept?
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    Mr. Jingles 37 dk.
    Evet işte beklediğim cihaz bu. Çıksın alayım. Arkadaş istemiyorum çentik mentik zorla mı? RAM de 4GB olursa tadından yenmez.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 44 dk.
    SE küçük ekran konseptine uygun çıkmıştı şimdi ekran büyüterek tekrar yapılacaksa bunun ne anlamı kaldı.
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    deoks 46 dk.
    Model sayısını çok arttırıyor. Umarım yazılım desteğinde problem olmaz.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Herkes küçük sevmiyor olası muhtemel..
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