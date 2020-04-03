Apple destek videosu AirTag takipçisini gösterdi

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Apple’ın çıkıp çıkmayacağı uzun zamandır belirsiz ürünlerinden bir tanesi olan takip etiketleri, AirTags, firmanın destek videosunda dolaylı olarak göründü. Videoda “Find My” uygulamasının çevrimdışı çalışma seçeneğinde görünen açıklama, “AirTags” ifadesine sahip ve bu isimde bir cihaz bildiğiniz üzere henüz piyasaya sürülmedi. Video beklendiği üzere kısa sürenin ardından kaldırıldı.

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AirTag takipçilerinin ne zaman geleceği, nasıl geleceği ve ne fiyatta satılacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. Firmanın kendi destek videosunda bu ürüne yer vermesinden anlayabileceğimiz tek şey, projenin hâlâ hayatta olduğu.

https://appleosophy.com/2020/04/02/airtags-confirmed-in-a-new-apple-support-video/

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