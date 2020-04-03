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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 4,7 inç modelin adı iPhone SE olacak

    Apple'ın uzun zamandır söylentilerde dolaşan ve merakla beklenen, uygun fiyatlı ve kompakt iPhone modeli, firmanın kendi mağazasında satışa sunulan kılıf sayesinde ortaya çıktı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    3,5b
    1
    40
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın yakın zamanda satışa sunulacak akıllı telefonunun adı, Apple Store’da meydana gelen bir sızıntı ile ortaya çıkana göre iPhone SE olacak. Mağazada Belkin marka bir kılıf listelemesinde görülen isim, kılıfın iPhone SE, 8 ve 7 modelleriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor.

    Mağaza sızıntısından önce, 9to5Mac tarafından yayınlanan makaleye göre cihazın iPhone SE model adıyla geleceği ifade edilmiş olsa da, mağaza sızıntısı sağlam bir kanıt olarak bu bilgiyi destekliyor. Cihaz daha önce sızdırılan bilgilere göre 64/128/256GB depolama kapasitesi seçenekleriyle gelecek. İşlemci kısmında Apple A13’ün yer alması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise hâlâ belirsiz.

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    Uzun zamandır söylentilerde dolaşan ve çıkacağına kesin gözüyle baktığımız yeni iPhone, şimdiye kadar sık sık isim değiştiriyordu. En son ve baskın olarak cihazın adının iPhone 9 olması beklenirken yeni bilgiler bunu değiştirdi ve artık cihazın iPhone SE adıyla güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre bugün içinde tanıtılması bekleniyor.. 



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    .Tolga 5 gün en beğenilen
    iPhone SE zaten vardı. Aynı isimle gelecek olması biraz garip değil mi? Yine de zamanının en hızlısıydı bakalım bu nasıl olacak..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    e_capkan (emre capkan) 4 gün .Tolga
    SE 2 olarak adlandırılır kullanıcılar arasında.
    örneğin ipad pro 2020 olarak belirtiliyor yeni çıkan ipadler

    şu telefonun ekranı en azında 5" yapsalardı iyi olurdu.
    fiyatı 4500 civarı olacaktır.
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    WB 5 gün
    Bunu cercevesiz yapsalardi..
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    Sir Maximus is BACK (Sir Maximus ) 5 gün Das Boot
    Manyak mısın LA?



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    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Das Boot 5 gün Sir Maximus is BACK
    Sen once haddini bil bebe. Uslubuna dikkat et. Gelince cigaz tr ye alintila beni. Fiyatini konusuruz abicim
    Yanıtla +3
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    Bernoulli Denklemi (Muhammed ) 5 gün Sir Maximus is BACK
    Hocam sen niye bu kadar sinirlendin şimdi durduk yere



    Arkadaş tahmin bı fiyat tahmini yapmış altı üstü
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    ee diğerlerini 4 kameralı yaptılar. Bunuda 2 kameralı yapsalardı ya
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    evlbleef 13 sa. yeni yorumcu aslanulaş
    3 kamera'dan fazlasına henüz çıkmadılar.

    11, 2 kameralı.

    11 Pro ve Pro Max 3 kameralı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    buda bir çıkmadı gitti ha. hep bekliyoruz
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    tkblack 1 gün
    Kabak tadi verdi artik. Cikacaksa ciksin.
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    e_capkan (emre capkan) 1 gün tkblack
    en azından tanıtsınlar . teslimalatlar mayısta vs desinler.

    ipad pro 2020 modelde şuan
    Gönderim:
    Şu Anda Mevcut Değil

    diyor örneğin.
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    e_capkan (emre capkan) 2 gün
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün
    4000 lira olacak gibi bakalım
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    sasa_iliç (Emre ) 4 gün
    Artık bir çıksa da rahatlasak. Her gün cihazın ayrı bir haberi çıkıyor. :)
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    transverse (tr tr) 4 gün
    2020 ve hatta 2021 yılında şu ucubeye para verecekleri alalım
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    Mr. Jingles 4 gün transverse
    Neden ucube oluyor? Bir telefonun ekranında çentiği ya da deliği olunca ucube olmaktan mı çıkıyor?
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    emngozcu (Emin Gözcü) 4 gün
    iPhone se den bu mesajı yazmak :)
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    omeric (Ömer Meriç) 5 gün
    Tam ekran olsa hiç düşünmeden alırdım. Bu cağda bu ekran kasa oranı ile gelmemeliydi.
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    Mr. Jingles 5 gün omeric
    Hali hazırda iPhone XS mevcut onu alabilirsin.
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    Bu model çoğunlukla parası daha üst modellere yetmeyenlerin alıp minimum 5-6 sene kullanacağı bir telefon olacak. O yüzden ekran kasa oranına sallamayı bırakın.



    Hiçbir android telefon 5-6 yıl boyunca kullanılamıyor. Ayrıca güncelleme de almayacak almıyor.
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