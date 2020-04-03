Yeni 4,7 inç modelin adı iPhone SE olacak

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Apple’ın yakın zamanda satışa sunulacak akıllı telefonunun adı, Apple Store’da meydana gelen bir sızıntı ile ortaya çıkana göre iPhone SE olacak. Mağazada Belkin marka bir kılıf listelemesinde görülen isim, kılıfın iPhone SE, 8 ve 7 modelleriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor.

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Mağaza sızıntısından önce, 9to5Mac tarafından yayınlanan makaleye göre cihazın iPhone SE model adıyla geleceği ifade edilmiş olsa da, mağaza sızıntısı sağlam bir kanıt olarak bu bilgiyi destekliyor. Cihaz daha önce sızdırılan bilgilere göre 64/128/256GB depolama kapasitesi seçenekleriyle gelecek. İşlemci kısmında Apple A13’ün yer alması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise hâlâ belirsiz.

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Uzun zamandır söylentilerde dolaşan ve çıkacağına kesin gözüyle baktığımız yeni iPhone, şimdiye kadar sık sık isim değiştiriyordu. En son ve baskın olarak cihazın adının iPhone 9 olması beklenirken yeni bilgiler bunu değiştirdi ve artık cihazın iPhone SE adıyla güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre bugün içinde tanıtılması bekleniyor..

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