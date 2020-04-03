Yeni 4,7 inç modelin adı iPhone SE olacak

Apple’ın yakın zamanda satışa sunulacak akıllı telefonunun adı, Apple Store’da meydana gelen bir sızıntı ile ortaya çıkana göre iPhone SE olacak. Mağazada Belkin marka bir kılıf listelemesinde görülen isim, kılıfın iPhone SE, 8 ve 7 modelleriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor.
Mağaza sızıntısından önce, 9to5Mac tarafından yayınlanan makaleye göre cihazın iPhone SE model adıyla geleceği ifade edilmiş olsa da, mağaza sızıntısı sağlam bir kanıt olarak bu bilgiyi destekliyor. Cihaz daha önce sızdırılan bilgilere göre 64/128/256GB depolama kapasitesi seçenekleriyle gelecek. İşlemci kısmında Apple A13’ün yer alması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise hâlâ belirsiz.
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Uzun zamandır söylentilerde dolaşan ve çıkacağına kesin gözüyle baktığımız yeni iPhone, şimdiye kadar sık sık isim değiştiriyordu. En son ve baskın olarak cihazın adının iPhone 9 olması beklenirken yeni bilgiler bunu değiştirdi ve artık cihazın iPhone SE adıyla güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre bugün içinde tanıtılması bekleniyor..
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örneğin ipad pro 2020 olarak belirtiliyor yeni çıkan ipadler
şu telefonun ekranı en azında 5" yapsalardı iyi olurdu.
fiyatı 4500 civarı olacaktır.
YURTDIŞI FİYATI NEYSE TR FİYATTINI BULMAK İÇİN VERGİLER VS HER ŞEY DAHİL 10 İLE ÇARPMAM GEREKİR.5+ YILDIR PERAKENDEDE ÇALIİIYORUM BU İŞ BÖYLEDİR. 400x10=4,000₺ IPHONE SE ÇIKIŞ FİYATIDIR.
CAHİL CAHİL KONUŞMA ASABIMI BOZMA!
Arkadaş tahmin bı fiyat tahmini yapmış altı üstü