Apple ekonomik krize meydan okuyor, firma son çeyrekte 8.3 milyar dolar gelir açıkladı

Tam Boyutta Gör

Temmuz ayı ile birlikte firmalar yılın ilk yarısını ve/veya üç aylık son çeyrek dilimi kapsayan mali raporlarını açıklamaya devam ediyorlar. Bu firmalardan birisi olan Apple, açıkladığı finansal sonuçlarıyla adeta ekonomik krize meydan okuyor. 27 Haziran'da sona eren 2009 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Apple firma tarihinin tatil-sezonları haricindeki en iyi çeyrek dilim performansına imza attı. Mac ve iPhone satışlarındaki artışa paralel olarak firma son çeyrekte 8.34 milyar dolarlık gelir açıklarken, elde ettiği 1.23 milyar dolarlık net kâr ile bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Üçüncü çeyrekte 2.6 milyon Mac sistem ve 5.2 milyon iPhone satışı gerçekleştiren Apple ayrıca hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AppStore'da 1.5 milyar defa uygulama indirildiğini açıklamıştı. Apple cephesinde eksiye düşen tek kategori ise iPod oldu ve satışların üçüncü çeyrekte %7 oranında düştüğü belirtildi. Tabii iPod satışlarının düşmesinde iPhone'a olan ilginin etkisi de yok değil zira bilindiği üzere kullanıcılar çok fonksiyonlu tek bir cihaz üzerinden tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorlar. Ancak bu noktada Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni iPod'un dengeleri lehine değiştirmesi de beklenebilir.