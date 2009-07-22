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Apple ekonomik krize meydan okuyor, firma son çeyrekte 8.3 milyar dolar gelir açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ekonomik krize meydan okuyor, firma son çeyrekte 8.3 milyar dolar gelir açıkladı
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Temmuz ayı ile birlikte firmalar yılın ilk yarısını ve/veya üç aylık son çeyrek dilimi kapsayan mali raporlarını açıklamaya devam ediyorlar. Bu firmalardan birisi olan Apple, açıkladığı finansal sonuçlarıyla adeta ekonomik krize meydan okuyor. 27 Haziran'da sona eren 2009 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Apple firma tarihinin tatil-sezonları haricindeki en iyi çeyrek dilim performansına imza attı. Mac ve iPhone satışlarındaki artışa paralel olarak firma son çeyrekte 8.34 milyar dolarlık gelir açıklarken, elde ettiği 1.23 milyar dolarlık net kâr ile bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Üçüncü çeyrekte 2.6 milyon Mac sistem ve 5.2 milyon iPhone satışı gerçekleştiren Apple ayrıca hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AppStore'da 1.5 milyar defa uygulama indirildiğini açıklamıştı. Apple cephesinde eksiye düşen tek kategori ise iPod oldu ve satışların üçüncü çeyrekte %7 oranında düştüğü belirtildi. Tabii iPod satışlarının düşmesinde iPhone'a olan ilginin etkisi de yok değil zira bilindiği üzere kullanıcılar çok fonksiyonlu tek bir cihaz üzerinden tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorlar. Ancak bu noktada Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni iPod'un dengeleri lehine değiştirmesi de beklenebilir.


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Paladin 10 yıl
dost1984;
ben 26 yaşındayım, etrafımda veya herhangi bir yerde kimse "aptal" demedi apple kullananlara.
yani gerçekten şurada sabır deniyorsunuz sanırım?
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dost1984 10 yıl
aynen kardesim çöpe atılan paralardır apple verilen para....
aynı özllekte ve kalitede oldugunu bilen zeki ve akkıllı bir insan gider ucuz olanını alır.
ama parası olup hava atmak isteyen gider apple alır ama apple kullananlara herkezde aptal der içten içe bu bi gercek ister kabul edin ister etmeyin
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marikanwap 10 yıl

dost1984

aynen kardesim çöpe atılan paralardır apple verilen para....
aynı özllekte ve kalitede oldugunu bilen zeki ve akkıllı bir insan gider ucuz olanını alır.
ama parası olup hava atmak isteyen gider apple alır ama apple kullananlara herkezde aptal der içten içe bu bi gercek ister kabul edin ister etmeyin

Kendini zeki sanan aptalları da unutmamak lazım. Zira filanca marka kullanıyor diye "aptal" yakıştırması yapan bi insanın ben aklından biraz şüphe ederim. Hatta biraz değil baya baya şüphe ederim. Neyse daha fazla konuşmayayım.

Tövbe, Estağfirullah!
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Paladin 10 yıl
Eskisi gibi değil zaten Macbook bunu kimse bana anlatmasın yani, eski zamanlardaki gibi destek ve geliştirmek yok. Apple'ın vizyonu şu sıralar büyük çoğunlukla ipod touch ve iphone'da.
macbook kullananların kaçı grafiker gibi bir soru bence saçma. fakat birçok insanın hakkıyla kullanmadığını da biliyoruz.
- x'i tanıyor musun?
- yoo o kim?
- macbook'u/iphone'u olan x işte be!
bu tarz konuşmalar çok hayatımıza girdi. ipod shuffle olayına ise hiç giremeyecem, çünkü kullanmadım. Kullanmama sebebim ise bir ekranı yok!
ekransız nasıl insanlar mp3 player alıyor şaşıyorum aslında.
bir de apple'ın kutuyla birlikte gelen kötü kalite kulaklığı.
Bazı yönlerden iyi, bazı yönlerden çok kötü apple.
ama kar yapmışlar mıdır ? yapmışlardır!
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melyyh 10 yıl
kullananların bi çoğu hava atmak için kullanıyo , bu bi gerçek. bu nedenle bir antipati oluşmuş olduğunu sanıyorum ki bende antipati duyuyorum. gerçekten ihtiyacı olanlar var fakat şahsen asla hiçbir zaman kesinlikle , para s.çıyo bile olsam i-pod , i-phone , i-mac , macbook almam. suya atılan para gibi geliyo..
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KANUNI61 10 yıl
nasıl abartı bi haber 8.34 milyar dolarlık ilk başta kâr varmiş gibi algışıyor insan 15 milyar dolarlık satış yapıpda zarar eden firmalar var
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Paladin 10 yıl
Merhabalar,
Görülen o ki tekrar bi Apple kavgası başlamış veya başlamak üzere.
Kendi deneyimlerimi anlatmam gerekirse;
- ipod mini, video, touch kullandım ve kullanıyorum. bu ürünlerden herhangi birisi bozulduğunda servise gönderdiğimde "sorgusuz sualsiz" yenisi ile değiştirildi.
- ipod touch ve iphone'daki multitouch patenti başka hiçbir telefonda yok, kullananlar bilir ki diğer telefonlarda gerçekten "dokunmatik" özelliğini kullanmak zor.
" Samsung Omnia kullandım bir süre "
- Apple her ne kadar güzel işler yapıyor gözükse de gözünü para bürümüş bir CEO var başında, öyle ki firmware upgrade için bile 10$ fiyat istiyorlar.
- Macbook sahibiyim, bende istesem Dell XPS veya ne bileyim daha iyi konfigürasyonlu bir sistem alabilirdim aynı fiyata, peki Macbook'u seçmemdeki amaç neydi ?
- Herşeyden önce kullanılabilirlik. Macbook kullananlar bir süre sonra Windows kullanamaz hale geliyorlar ve Windows'a etmediği küfür kalmıyor.
- Stabilite, genelde çökme sorunu yok.
- Teknik destek (yeni bozuldu mesela macbook, gönderdim yenisi ile değiştiriyorlar.)
bu ve bunlar gibi özellikler belki sizi cezbetmeyebilir hak veriyorum fakat gerçekten işini ciddi yapan insanlar (grafiker vs vs) için çok önemli şeyler bunlar.
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Hobar 10 yıl
Paladin

Merhabalar,

Görülen o ki tekrar bi Apple kavgası başlamış veya başlamak üzere.

Kendi deneyimlerimi anlatmam gerekirse;

- ipod mini, video, touch kullandım ve kullanıyorum. bu ürünlerden herhangi birisi bozulduğunda servise gönderdiğimde "sorgusuz sualsiz" yenisi ile değiştirildi.

- ipod touch ve iphone'daki multitouch patenti başka hiçbir telefonda yok, kullananlar bilir ki diğer telefonlarda gerçekten "dokunmatik" özelliğini kullanmak zor.
" Samsung Omnia kullandım bir süre "

- Apple her ne kadar güzel işler yapıyor gözükse de gözünü para bürümüş bir CEO var başında, öyle ki firmware upgrade için bile 10$ fiyat istiyorlar.

- Macbook sahibiyim, bende istesem Dell XPS veya ne bileyim daha iyi konfigürasyonlu bir sistem alabilirdim aynı fiyata, peki Macbook'u seçmemdeki amaç neydi ?

- Herşeyden önce kullanılabilirlik. Macbook kullananlar bir süre sonra Windows kullanamaz hale geliyorlar ve Windows'a etmediği küfür kalmıyor.

- Stabilite, genelde çökme sorunu yok.

- Teknik destek (yeni bozuldu mesela macbook, gönderdim yenisi ile değiştiriyorlar.)

bu ve bunlar gibi özellikler belki sizi cezbetmeyebilir hak veriyorum fakat gerçekten işini ciddi yapan insanlar (grafiker vs vs) için çok önemli şeyler bunlar.


söylediklerinizde haklı olabilirsiz. bir grafiker için macbook avantaj sağlıyor da olabilir. ama macbook kullananların kaçı grafiker? eskiden tam bir iş makinesiydi şimdi tam bir içi boş gösterişi makinesi. okulun kantininde hava atmak için parlak ekranlı macbook unu açıp facebook a giren insanlara acıyorum. yukarıda linkini verdiğim samsung her açıdan macbookdan daha iyidir. işin içine multimedia ve oyunda girerse macbookun adından bile söz edilmez. olmaz steve olmaz. bilgisayar böyle olmaz


macbooku geçtim. birisi lütfen bana ipod shuffle almanın mantıklı bir sebebini söylesin. düşünsenize bir şarkı dinliyorsunuz. o an ipodunuzdaki başka bir şarkıya geçiş yapmak istiyorsunuz dinlemek istediğiniz şarkkı diyelim ki 20 sıra ilerde (ayrıca bundan emin de olamıyoruz) bu şarkıya geçiş için 20 kere ileri tuşuna basmam lazım. mesele para meselesi de değil. paran çoksa git ipod nano al veya daha üst model. paran yoksa git sony al (daha ucuz, daha geniş hafızalı, ekranı var, itunes bağımlılığı yok) neden ipod shuffle. birisi bana gerekçesiyle beraber bunu söylesin.
olmaz steve olmaz. müzik çalar böyle olmaz







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yimmasabi 10 yıl
OS-X işletim sistemi :))
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Hobar 10 yıl
yimmasabi

OS-X işletim sistemi :))


diğer ürünün de daha fazla rami, çok daha güçlü bir ekran kartı, iki kat büyük sabit diski, sınırsız yazılım desteği, hdmi çıkışı var.

seni imzama bakmaya davet ediyorum. şu an core 2 sistemlere retail kurulum bile yapılıyor. ayrıca o kadar da iyi bir işletim sistemi değil. windowsa göre bazı konularda avantajlı ama program sıkıntısı hala mevcut.
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01000101e 10 yıl
ne kadar kalite olursa olsun bu markanın prestij markası olduğu aşikar. belli bir kesim bu aletleri alır gereğinden fazla büyütür ve muadili olsa bile "ama xxx daha kaliteli, ben ölsem o yyy den almam" denir. aynen yeni zenginleşmiş insanların bmw alması, sürekli zenigin olanların mercedes alması, süper zenginlerin ferrari alması gibi... her sınıfın bir presitj markası vardır ve bunlar değişmezdir. kimse apple ın en iyi, diğerlerinin beşinci kalite mal olduğunu söylemez aslında. herkes açıkça benim param buna yetiyor ben bunu alırım, benimki anca buna yetiyor bende bunu alırım der. bilinçsiz her insanda bunu kaliteli-kalitesiz mantığıyla anlatmaya kalkışır. sen nerden biliyorsun diyenlerede tavsiyem herhangi bir üniversitede pazarlama derslerinde okutulan kitapların incelenmesidir. hatta isimde vereyim pazarlama dehası seth godin in kitaplarına bakabilirsiniz.
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Figure 10 yıl

01000101e

ne kadar kalite olursa olsun bu markanın prestij markası olduğu aşikar. belli bir kesim bu aletleri alır gereğinden fazla büyütür ve muadili olsa bile "ama xxx daha kaliteli, ben ölsem o yyy den almam" denir. aynen yeni zenginleşmiş insanların bmw alması, sürekli zenigin olanların mercedes alması, süper zenginlerin ferrari alması gibi... her sınıfın bir presitj markası vardır ve bunlar değişmezdir. kimse apple ın en iyi, diğerlerinin beşinci kalite mal olduğunu söylemez aslında. herkes açıkça benim param buna yetiyor ben bunu alırım, benimki anca buna yetiyor bende bunu alırım der. bilinçsiz her insanda bunu kaliteli-kalitesiz mantığıyla anlatmaya kalkışır. sen nerden biliyorsun diyenlerede tavsiyem herhangi bir üniversitede pazarlama derslerinde okutulan kitapların incelenmesidir. hatta isimde vereyim pazarlama dehası seth godin in kitaplarına bakabilirsiniz.

Tamamen katılıyorum.
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Svartsjel 10 yıl
apple almama kararlılığımı sadece apple shuffle alarak bozdum ve almama kararlılığımda haklı olduğumu gördüm. Bir ürün bu kadar adi ve dandik yapılamazdı. Sevmiyorum apple'ı sadece görüntüsü için sevene de karışmam :D herkes parasını istediği yere harcasın kime ne :p
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husNUKE 10 yıl
Apple'ın ekonomi dersi : (Özet)
Herkesin kullanabileceği kadar kullanımı kolay, kimsenin üretmediği kadar şık ürünler üretirsen, istediğin fiyata satıp kar elde edebilirsin.
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E.R.W. 10 yıl

husNUKE

Apple'ın ekonomi dersi : (Özet)

Herkesin kullanabileceği kadar kullanımı kolay, kimsenin üretmediği kadar şık ürünler üretirsen, istediğin fiyata satıp kar elde edebilirsin.



Yav kardeşim kendinizi kandırmayın.Appleın ürünleri üst seviye kullanıcıya çıkarılmış ürünlerdir.Belirli başlı kişilerden başka kimse alamaz bu telefonları.Şu krizde o fiyata ney zarar etmedide kar etti.Sadece kendinizi avutursunuz yalan haberle.
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