Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir

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Samsung Exynos resmi Twitter hesabı, 200 megapiksel görüntü sensörüyle donatılmış 6 kameralı bir akıllı telefona işaret eden kısa bir video yayınladı. Daha önce şirketin böylesine rekor bir çözünürlüğe sahip görüntü sensörü geliştirdiğine dair çok sayıda söylenti çıkmıştı.

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Güney Koreli teknoloji devinin paylaştığı kısa görüntü arka panelinde dört, ön tarafında ise iki kamera bulunan amiral gemisi hissiyatında bir cihaz gösteriyor. Ayrıca Samsung Exynos işlemci vurgusunun yapılması da dikkat çeken detaylar arasında.

Galaxy Z Fold 3 iddiaları

Tüm bunların hangi modelde hayat bulacağı henüz belli değil. Gelen son bilgilere göre Samsung bu yıl Galaxy Note serisi altında yeni bir telefon çıkarmayacak. Yani bu ihtimal devre dışı. Galaxy Z Fold 3 olabileceğine yönelik düşünceler var. Üst seviye katlanabilir telefonun yaz aylarında duyurulması bekleniyor.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/1373915251855491072

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