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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir

    Samsung Exynos'un resmi Twitter hesabında ilgi çekici yeni bir video paylaşıldı. Yayınlanan görüntü 200 megapiksel görüntü sensörü içeren 6 kameralı üst sınıf bir akıllı telefona işaret ediyor.
    23 Mart 2021, 12:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, 200 megapiksel sensöre sahip 6 kameralı akıllı telefon çıkarabilir
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    Samsung Exynos resmi Twitter hesabı, 200 megapiksel görüntü sensörüyle donatılmış 6 kameralı bir akıllı telefona işaret eden kısa bir video yayınladı. Daha önce şirketin böylesine rekor bir çözünürlüğe sahip görüntü sensörü geliştirdiğine dair çok sayıda söylenti çıkmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Poco F3 tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 48 MP kamera"

    Güney Koreli teknoloji devinin paylaştığı kısa görüntü arka panelinde dört, ön tarafında ise iki kamera bulunan amiral gemisi hissiyatında bir cihaz gösteriyor. Ayrıca Samsung Exynos işlemci vurgusunun yapılması da dikkat çeken detaylar arasında.

    Galaxy Z Fold 3 iddiaları

    Tüm bunların hangi modelde hayat bulacağı henüz belli değil. Gelen son bilgilere göre Samsung bu yıl Galaxy Note serisi altında yeni bir telefon çıkarmayacak. Yani bu ihtimal devre dışı. Galaxy Z Fold 3 olabileceğine yönelik düşünceler var. Üst seviye katlanabilir telefonun yaz aylarında duyurulması bekleniyor.



    https://twitter.com/SamsungExynos/status/1373915251855491072
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    mpx'ler rakamsal olrak büyüyeceğine, sensörler ebatsal olarak büyümedikçe çok cazip bir gelişme gibi gelmiyor bana...
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gereksiz. sensör büyümedikten sonra pixel artmış bi işe yaramaz.
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