Apple Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 gün ücretsiz deneme

Apple’ın kreatif üretim uygulamalarından video düzenleyici Final Cut Pro X ve müzik prodüksiyon aracı Logic Pro X, firma tarafından yapılan düzenlemeyle artık 90 günlük ücretsiz deneme süresine sahipler. Kısıtlı bir süre bu şekilde kalacak uygulamalar, koronavirüs sebebiyle insanların evlerinde kalmak zorunda olduğu dönemde içerik üretmek isteyenlere Apple tarafından verilen destek olarak düşünülebilir.

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Final Cut Pro X için zaten var olan 30 günlük deneme süreci, bu uygulamayla birlikte 90 güne çıkarıldı ve deneme süresini daha önce tamamlamış kullanıcılar da uzatılmış denemeden faydalanabilecek. Logic Pro X ise şimdiye kadar herhangi bir tip deneme sürümüne sahip olmamıştı. Apple, bu geçici düzenleme bittikten sonra her iki programın da 30 günlük ücretsiz denemeye döneceğini de açıkladı.

Müzik yazılımları sunan farklı firmalar da koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra profesyonel araçlarında deneme süresini uzatmıştı ya da hediyeler dağıtmıştı. Bunlar arasında Avid’in profesyonel araçlarına ücretsiz 90 gün deneme sürümü eklemesi ve Fender’in 100 bin kişiyle Fender Play uygulamasında üç aylık ücretsiz gitar kursu vermesi yer alıyor.

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Deneme sürümü sonunda Final Cut Pro X satın almak isteyenler 2000TL, Logic Pro X almak isteyenler ise 1350TL ödeyerek bu uygulamalara sahip olabilecek.

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