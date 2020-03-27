Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 gün ücretsiz deneme

    Apple'ın koronavirüs kapsamında kullanıcılarına yaptığı bir jest de profesyonel üretim araçları Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 günlük deneme süreci oldu.
    2 sa.
    353
    10
    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 gün ücretsiz deneme

    Apple’ın kreatif üretim uygulamalarından video düzenleyici Final Cut Pro X ve müzik prodüksiyon aracı Logic Pro X, firma tarafından yapılan düzenlemeyle artık 90 günlük ücretsiz deneme süresine sahipler. Kısıtlı bir süre bu şekilde kalacak uygulamalar, koronavirüs sebebiyle insanların evlerinde kalmak zorunda olduğu dönemde içerik üretmek isteyenlere Apple tarafından verilen destek olarak düşünülebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir

    Final Cut Pro X için zaten var olan 30 günlük deneme süreci, bu uygulamayla birlikte 90 güne çıkarıldı ve deneme süresini daha önce tamamlamış kullanıcılar da uzatılmış denemeden faydalanabilecek. Logic Pro X ise şimdiye kadar herhangi bir tip deneme sürümüne sahip olmamıştı. Apple, bu geçici düzenleme bittikten sonra her iki programın da 30 günlük ücretsiz denemeye döneceğini de açıkladı.

    Müzik yazılımları sunan farklı firmalar da koronavirüs pandemisi ortaya çıktıktan sonra profesyonel araçlarında deneme süresini uzatmıştı ya da hediyeler dağıtmıştı. Bunlar arasında Avid’in profesyonel araçlarına ücretsiz 90 gün deneme sürümü eklemesi ve Fender’in 100 bin kişiyle Fender Play uygulamasında üç aylık ücretsiz gitar kursu vermesi yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı"

    Deneme sürümü sonunda Final Cut Pro X satın almak isteyenler 2000TL, Logic Pro X almak isteyenler ise 1350TL ödeyerek bu uygulamalara sahip olabilecek.

     


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Koronavirüsün küresel otomobil talebine etkisi 54 dk. Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine "Evde Kal" uyarısı yapıyor 1 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, sorumluluğunda fırlatılan ilk uyduyla resmen uzaya adım attı 1 sa. Huawei yeni sanal asistanını tanıttı: Celia 2 sa. Birden fazla ARM tabanlı Mac laptop ve masaüstü önümüzdeki yıl tanıtılabilir 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple Final Cut Pro X ve Logic Pro X için 90 gün ücretsiz deneme Sonraki Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler 3 sa. ABD’nin gelecek nesil saldırı helikopteri programı FARA ihalesini kazanan şirketler belli oldu 3 sa. Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü 4 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı 4 sa. Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerinin takip edileceği site yayında 5 sa. AMD Ryzen 4000 Mobile ile çok iddialı | Intel için en zor dönem 5 sa. Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz 5 sa. Slack, uzaktan çalışmanın yükselişiyle rekor sayıda kullanıcıya ulaştı 14 sa. Huawei Watch GT 2e biraz daha spora odaklanıyor 16 sa. Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi Tales From the Loop'tan ilginç fragman 16 sa. Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi 17 sa. Samsung Gear VR gözlüğündeki Oculus uygulama desteği sona eriyor 17 sa. Koronavirüs hakkında 12 mit 17 sa. Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu 18 sa. OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı 18 sa. Peugeot 508 Sport Engineered modelinden yeni fotoğraflar geldi [Galeri] 19 sa. Intel ve Nvidia yeni dizüstü sistemini tanıtacak 19 sa. Aslında mekanik anahtar mı? "Steelseries Apex 5 incelemesi" 19 sa. Core i9-10880H+RTX 2080 Super ikilisini barındıran dizüstü sızdı 20 sa. Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    LEC 2020 Bahar Mevsimi 8. Haftası Tamamlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Borderlands 3, Birleşik Krallık'ta Yılın En Çok Kutulu Versiyo...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim