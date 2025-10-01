Apple'dan sporcular için özel kulaklık: Powerbeats Fit, Türkiye'de satışta

Tam Boyutta Gör Apple'ın Beats markası, yeni kablosuz kulak içi kulaklığını resmen tanıttı. Beats, Powerbeats Fit'in yoğun antrenmanlara dayanıklı yapısıyla gelişmiş dayanıklılık ve konfor sunduğunu belirtiyor.

AirPods Pro 3 tanıtıldı: AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Powerbeats Fit özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Powerbeats Fit, Beats Fit Pro'ya kıyasla kulağa daha iyi uyum sağlıyor. Kulağın dışından geçen kulak kancası tasarımı kullanan Powerbeats Pro'nun aksine, Powerbeats Fit, kulağınızın içinde ek bir kanca bulunan kanat ucu tarzı bir tasarıma sahip. Beats, Powerbeats Fit'in %20 daha esnek kanat ucuyla yeniden tasarlandığını, bu sayede de uyum ve konforun iyileştirildiğini belirtiyor. Ekstra küçükten büyüğe dört farklı kulaklık ucu seçeneğiyle Powerbeats Fit, çoğu boyut ve şekildeki kulak kanalı için konfor sunuyor.

Powerbeats Fit, hem kulaklık hem de şarj kutusu için IPX4 derecelendirmesine (ter ve suya dayanıklılık) sahip ve kutusu Beats Fit Pro'dan %17 daha küçük. Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. 5 dakikalık hızlı şarjla “Fast Fuel” 1 saate kadar çalma süresi sağlıyor.

Powerbeats Fit'in seleflerine kıyasla değişmeden kaldığı alan ses çipi. Yeni Powerbeats Fit, Beats Fit Pro gibi Apple'ın H1 ses çipini kullanıyor. H1 çip, cihazlar arasında otomatik geçiş, Ses Paylaşımı, eller serbest "Hey Siri”, Bul desteği ve daha fazlası dahil olmak üzere iCloud üzerinden alışıldık Apple bağlantı özelliklerini sunuyor. Cihaz üzerindeki kontroller, müzik çalmayı yönetmeyi, ses seviyesini ayarlamayı, ANC ve Şeffaf gibi dinleme modları arasında geçiş yapmayı, aramaları yönetmeyi ve ‌Siri‌'yi etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor. Harici gürültüyü azaltmak için dahili işlemciye sahip çift ışın oluşturma özellikli mikrofonlar, aramalarda ses kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

Powerbeats Fit fiyatı ne kadar?

Powerbeats Fit, Apple Store’da 11.999 TL fiyat etiketiyle satışta. Kulaklığın siyah, çakıl grisi, turuncu ve pembe renk seçeneği bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Apple Powerbeats Fit tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: