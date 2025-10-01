Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan sporcular için özel kulaklık: Powerbeats Fit, Türkiye'de satışta

    Apple'ın Beats markası, yeni kulaklığını tanıttı. Powerbeats Fit, fitness için kulağa tam oturan kablosuz kulak içi kulaklık arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

    Apple Powerbeats Fit kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Beats markası, yeni kablosuz kulak içi kulaklığını resmen tanıttı. Beats, Powerbeats Fit'in yoğun antrenmanlara dayanıklı yapısıyla gelişmiş dayanıklılık ve konfor sunduğunu belirtiyor.

    Powerbeats Fit özellikleri ile neler sunuyor?

    Powerbeats Fit kulak içi kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Powerbeats Fit, Beats Fit Pro'ya kıyasla kulağa daha iyi uyum sağlıyor. Kulağın dışından geçen kulak kancası tasarımı kullanan Powerbeats Pro'nun aksine, Powerbeats Fit, kulağınızın içinde ek bir kanca bulunan kanat ucu tarzı bir tasarıma sahip. Beats, Powerbeats Fit'in %20 daha esnek kanat ucuyla yeniden tasarlandığını, bu sayede de uyum ve konforun iyileştirildiğini belirtiyor. Ekstra küçükten büyüğe dört farklı kulaklık ucu seçeneğiyle Powerbeats Fit, çoğu boyut ve şekildeki kulak kanalı için konfor sunuyor.

    Powerbeats Fit, hem kulaklık hem de şarj kutusu için IPX4 derecelendirmesine (ter ve suya dayanıklılık) sahip ve kutusu Beats Fit Pro'dan %17 daha küçük. Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. 5 dakikalık hızlı şarjla “Fast Fuel” 1 saate kadar çalma süresi sağlıyor.

    Powerbeats Fit'in seleflerine kıyasla değişmeden kaldığı alan ses çipi. Yeni Powerbeats Fit, Beats Fit Pro gibi Apple'ın H1 ses çipini kullanıyor. H1 çip, cihazlar arasında otomatik geçiş, Ses Paylaşımı, eller serbest "Hey Siri”, Bul desteği ve daha fazlası dahil olmak üzere iCloud üzerinden alışıldık Apple bağlantı özelliklerini sunuyor. Cihaz üzerindeki kontroller, müzik çalmayı yönetmeyi, ses seviyesini ayarlamayı, ANC ve Şeffaf gibi dinleme modları arasında geçiş yapmayı, aramaları yönetmeyi ve ‌Siri‌'yi etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor. Harici gürültüyü azaltmak için dahili işlemciye sahip çift ışın oluşturma özellikli mikrofonlar, aramalarda ses kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

    Powerbeats Fit fiyatı ne kadar?

    Powerbeats Fit Türkiye fiyatı
    Powerbeats Fit, Apple Store’da 11.999 TL fiyat etiketiyle satışta. Kulaklığın siyah, çakıl grisi, turuncu ve pembe renk seçeneği bulunuyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/product/ME2J4EE/A/powerbeats-fit-fitness-için-kulağa-tam-oturan-kablosuz-kulak-i·çi-kulaklık-simsiyah https://www.macrumors.com/2025/09/30/powerbeats-fit-launch/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    harem otogarından sabiha gökçen nasıl gidilir vodafone mu türk telekom mu concerta 27 mg kullananların yorumları erkek muhabbet kuşu yemi dışarı atıyor eski binalarda kat irtifakı sorun olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum