Apple'dan sporcular için özel kulaklık: Powerbeats Fit, Türkiye'de satışta

Powerbeats Fit, hem kulaklık hem de şarj kutusu için IPX4 derecelendirmesine (ter ve suya dayanıklılık) sahip ve kutusu Beats Fit Pro'dan %17 daha küçük. Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. 5 dakikalık hızlı şarjla “Fast Fuel” 1 saate kadar çalma süresi sağlıyor.
Powerbeats Fit'in seleflerine kıyasla değişmeden kaldığı alan ses çipi. Yeni Powerbeats Fit, Beats Fit Pro gibi Apple'ın H1 ses çipini kullanıyor. H1 çip, cihazlar arasında otomatik geçiş, Ses Paylaşımı, eller serbest "Hey Siri”, Bul desteği ve daha fazlası dahil olmak üzere iCloud üzerinden alışıldık Apple bağlantı özelliklerini sunuyor. Cihaz üzerindeki kontroller, müzik çalmayı yönetmeyi, ses seviyesini ayarlamayı, ANC ve Şeffaf gibi dinleme modları arasında geçiş yapmayı, aramaları yönetmeyi ve Siri'yi etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor. Harici gürültüyü azaltmak için dahili işlemciye sahip çift ışın oluşturma özellikli mikrofonlar, aramalarda ses kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.
