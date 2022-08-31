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Apple, tüm geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğinin başlatıldığını duyurdu. Şirket bulut tabanlı hizmeti neredeyse bir yıldır test ediyordu. Xcode Cloud uygulama oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için gerekli tüm araçları bir araya getiriyor.

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Xcode Cloud geliştiricilerin ortak projelerde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Geliştirme ekiplerinin özellikle uzaktan çalışırken daha verimli iş birliği yapmasına olanak tanıyor. Hizmeti kullanabilmeniz için Xcode 13.4.1 veya daha yeni bir sürümü ve Apple Developer üyeliği gerekli.

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Test sürecini kolaylaştırıyor

Xcode Cloud uygulamaları farklı cihazlarda test etmeyi de kolaylaştırıyor. Daha önce geliştiriciler her Apple cihazında ayrı ayrı test yapmak zorundaydı. Şimdi bir abonelikle aynı anda tüm cihazlarda test yapma imkanı olacak. Xcode'da bir iş akışı yapılandıran herkes 2023'ün sonuna kadar hiçbir ek ücret ödemeden ayda 25 saat işlem süresine sahip olacaklar.

Xcode Cloud Fiyatlandırması:

Aylık 25 saat işlem süresi: Aralık 2023'e kadar ücretsiz, ardından ayda 14.99 dolar

Aylık 100 saat işlem süresi: 49.99 dolar

Aylık 250 saat işlem süresi: 99.99 dolar

Aylık 1.000 saat işlem süresi: 399.99 dolar

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Apple geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğini başlattı