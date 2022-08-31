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    Apple geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğini başlattı

    Apple geliştiricilerin ortak projelerde birlikte çalışmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış Xcode Cloud aboneliğini başlattı. Bulut tabanlı hizmet uygulama oluşturma ve test sürecini hızlandırıyor.
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    Apple geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğini başlattı
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    Apple, tüm geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğinin başlatıldığını duyurdu. Şirket bulut tabanlı hizmeti neredeyse bir yıldır test ediyordu. Xcode Cloud uygulama oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için gerekli tüm araçları bir araya getiriyor.

    Xcode Cloud geliştiricilerin ortak projelerde birlikte çalışmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Geliştirme ekiplerinin özellikle uzaktan çalışırken daha verimli iş birliği yapmasına olanak tanıyor. Hizmeti kullanabilmeniz için Xcode 13.4.1 veya daha yeni bir sürümü ve Apple Developer üyeliği gerekli.

    Apple geliştiriciler için Xcode Cloud aboneliğini başlattı
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    Test sürecini kolaylaştırıyor

    Xcode Cloud uygulamaları farklı cihazlarda test etmeyi de kolaylaştırıyor. Daha önce geliştiriciler her Apple cihazında ayrı ayrı test yapmak zorundaydı. Şimdi bir abonelikle aynı anda tüm cihazlarda test yapma imkanı olacak. Xcode'da bir iş akışı yapılandıran herkes 2023'ün sonuna kadar hiçbir ek ücret ödemeden ayda 25 saat işlem süresine sahip olacaklar.

    Xcode Cloud Fiyatlandırması:

    • Aylık 25 saat işlem süresi: Aralık 2023'e kadar ücretsiz, ardından ayda 14.99 dolar
    • Aylık 100 saat işlem süresi: 49.99 dolar
    • Aylık 250 saat işlem süresi: 99.99 dolar
    • Aylık 1.000 saat işlem süresi: 399.99 dolar
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 21 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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