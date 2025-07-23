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    Instagram Reels videolarına otomatik kaydırma özelliği geliyor

    Instagram, kullanıcıların Reels videolarını elle kaydırma yapmalarına gerek kalmadan otomatik olarak sonrakine geçirecek yeni özelliği test ediyor.             

    Instagram Reels videolarına otomatik kaydırma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram, kullanıcıların Reels videolarını elle kaydırma yapmalarına gerek kalmadan arka arkaya izlemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik, şimdilik Hindistan gibi bazı bölgelerde sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda.

    Yeni özellik aktif hale getirildiğinde, bir Reels videosu sona erdiğinde kullanıcı herhangi bir kaydırma hareketi yapmadan doğrudan bir sonraki videoya geçiş yapılıyor. Şuanki durumda bir video sona erdiğinde, kaydırma yapılmadığı takdirde tekrar oynatılıyor. 

    Kullanıcılar, ekranın sağ alt köşesindeki üç nokta ikonuna dokunarak "Auto Scroll" seçeneğini aktif hale getirebiliyor. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarının erişiminde olan bu yeniliğin yakında Android’e de geleceği ifade ediliyor. Ayrıca bu özelliğin Reels videolarıyla sınırlı olmadığı ifade ediliyor. Instagram’ın ana sayfa akışında yer alan gönderiler için de testler başlatılmış durumda. Ancak bu yeniliğin ne zaman dünya genelinde aktif hale geleceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

    Instagram, bu yeni özellikle kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi arttırmayı hedefliyor. Otomatik video geçişi özelliği, izlenme sayılarını arttırma açısından Instagram ve içerik üreticileri için iyi olsa da, kullanıcıların kontrolsüz içerik tüketimini arttırması gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Tabi bu özelliğin isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabildiğini de belirtelim.

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