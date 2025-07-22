Putin'in yeni silahı: WhatsApp engellenecek, Max uygulamasıyla tüm Ruslar izlenecek

Çin’de WeChat yaygın bir şekilde kullanılıyor ve Çinliler bu uygulamadan tüm işlemlerini halledebiliyor. Rusya’da aynı amaçlar VK platformu geliştiirlmiş ancak yeterli başarıya ulaşamamıştı. Şimdi Putin’in imzasıyla yabancı uygulamalar yasaklanacak ve VK’nın geliştiricileri tarafından hazırlanan Max uygulaması devreye alınacak.
Max uygulaması mesajlaşma, görüntülü görüşme vs. gibi özellikleri bir arada sunacak. Sosyal medya özelliği bulunacak. Online ödeme ve banka entegrasyon özellikleri yer alacak. Ayrıca e-Devlet’e benzer şekilde Max uygulaması da çeşitli kamu hizmetlerine erişim sunacak. Uygulama tamamen Ruslar tarafından geliştirilecek ve sunucuları Rusya’da bulunacak.
1 Eylül'den itibaren tüm cihazlara yüklenecek
Yeni yasaya göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla Rusya’da satılan tüm dijital cihazlarda Max uygulamasının önceden yüklü olarak gelmesi zorunlu olacak. Böylece milyonlarca vatandaş, herhangi bir tercih yapmadan doğrudan Max sistemine dahil edilecek.
"Dijital Gulag" tartışması
Max uygulaması Rus yasalarına tabi olduğu için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından çeşitli verilere erişebilecek. Bu da Rus muhalif gazeteler tarafından Putin’in yeni casusluk uygulaması geliştirdiğine yorumlandı. Putin’in “Dijital Gulag” geliştirdiği ifade ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde (özellikle Josef Stalin’in iktidarı altında) kurulan zorunlu çalışma kamplarına Gulag adı veriliyordu. 1930’lardan 1950’lere kadar milyonlarca insan Gulaglara gönderildi. Özgürlükleri kısıtlandı ve çeşitli işkenceler yapıldı. Rus gazeteciler, "Dijital Gulag" ifadesini devletin vatandaşları sürekli izlediği, mahremiyetin kalmadığı dijital baskı ortamını tanımlamak için kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: