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    Putin'in yeni silahı: WhatsApp engellenecek, Max uygulamasıyla tüm Ruslar izlenecek

    Vladimir Putin, Rusya'da WhatsApp'ın engellenmesi ve Max adında yeni uygulamanın tüm cihazlara yüklenmesi için yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Max uygulaması ile Ruslar izlenebilecek.

    Rusya'da WhatsApp engellenecek, Max zorunlu olacak! Tam Boyutta Gör
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’da yabancı mesajlaşma uygulamaları yasaklanıyor. WhatsApp’ın yerine Max adında yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirilecek. Bu uygulama tıpkı Çin’in WeChat’i gibi mesajlaşma, ödeme, sosyal medya ve dijital servisleri bir arada toplayacak.

    Çin’de WeChat yaygın bir şekilde kullanılıyor ve Çinliler bu uygulamadan tüm işlemlerini halledebiliyor. Rusya’da aynı amaçlar VK platformu geliştiirlmiş ancak yeterli başarıya ulaşamamıştı. Şimdi Putin’in imzasıyla yabancı uygulamalar yasaklanacak ve VK’nın geliştiricileri tarafından hazırlanan Max uygulaması devreye alınacak.

    Max uygulaması mesajlaşma, görüntülü görüşme vs. gibi özellikleri bir arada sunacak. Sosyal medya özelliği bulunacak. Online ödeme ve banka entegrasyon özellikleri yer alacak. Ayrıca e-Devlet’e benzer şekilde Max uygulaması da çeşitli kamu hizmetlerine erişim sunacak. Uygulama tamamen Ruslar tarafından geliştirilecek ve sunucuları Rusya’da bulunacak.

    1 Eylül'den itibaren tüm cihazlara yüklenecek

    Yeni yasaya göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla Rusya’da satılan tüm dijital cihazlarda Max uygulamasının önceden yüklü olarak gelmesi zorunlu olacak. Böylece milyonlarca vatandaş, herhangi bir tercih yapmadan doğrudan Max sistemine dahil edilecek.

    Rusya'da WhatsApp engellenecek, Max zorunlu olacak! Tam Boyutta Gör
    Rus halkının en az yüzde 70’i WhatsApp’ı kullanıyor. Ayrıca yasa dışı konuşmalar için Telegram yoğun bir şekilde kullanılıyor. Rus hükümeti WhatsApp, Telegram, Google, Instagram gibi servislerde mesajları okuyamadığı için bu servisleri yasaklamayı ve kendi servisini kullanıma sunmayı amaçlıyor.

    "Dijital Gulag" tartışması

    Max uygulaması Rus yasalarına tabi olduğu için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından çeşitli verilere erişebilecek. Bu da Rus muhalif gazeteler tarafından Putin’in yeni casusluk uygulaması geliştirdiğine yorumlandı. Putin’in “Dijital Gulag” geliştirdiği ifade ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde (özellikle Josef Stalin’in iktidarı altında) kurulan zorunlu çalışma kamplarına Gulag adı veriliyordu. 1930’lardan 1950’lere kadar milyonlarca insan Gulaglara gönderildi. Özgürlükleri kısıtlandı ve çeşitli işkenceler yapıldı. Rus gazeteciler, "Dijital Gulag" ifadesini devletin vatandaşları sürekli izlediği, mahremiyetin kalmadığı dijital baskı ortamını tanımlamak için kullanılıyor.

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