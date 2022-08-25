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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor: Saf Android deneyimi sunacak

    Xiaomi'nin yeni bir alt marka veya seri hazırladığı bildiriliyor. Şirketin bu kapsamda piyasaya süreceği telefonlar MIUI arayüzü içermeyecek ve saf Android deneyimi sunacak.
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    Xiaomi saf Android'li yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor
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    Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece kendi markasıyla değil Redmi, Poco ve Black Shark gibi alt markalar altında da akıllı telefonlar üretiyor. Çinli teknoloji devi yakında ekosistemine yeni bir alt marka veya seri daha ekleyecek. Bu konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

    Aktarılan bilgilere göre yeni alt marka veya seri altında piyasaya sürülecek cihazlar saf Android deneyimi sunacak. Yani bu akıllı telefonlarda şirketin MIUI arayüzü yer almayacak. Şu an için isim belli değil ancak orta segmenti hedef alacağı bildiriliyor.

    Xiaomi saf Android'li yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor
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    Fiyat bandı da belli oldu

    Rapora göre uygun fiyatlı modellerde Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti kullanılacak. Daha pahalı cihazlar ise Qualcomm Snapdragon 778 işlemciyle donatılacak. Yeni marka veya seri altında sunulacak telefonların fiyat etiketleri 185 dolar ile 315 dolar arasında değişecek.

    Üretim için Hindistan'daki fabrikalar işaret ediliyor. Gelelim bu ürünlere sunulacak yazılım desteğine. Cihazların üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik yamaları alacağı bildiriliyor. Şimdilik yeni alt marka veya seri hakkında Xiaomi kanadından yapılmış herhangi bir açıklama yok.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/08/23/xiaomi-to-introduce-new-sub-brand-for-tech-enthusiasts/ https://www.themobileindian.com/news/is-xiaomi-getting-ready-to-launch-a-new-series-sub-brand-for-tech-enthusiasts
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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