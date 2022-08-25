Xiaomi yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor: Saf Android deneyimi sunacak

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Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece kendi markasıyla değil Redmi, Poco ve Black Shark gibi alt markalar altında da akıllı telefonlar üretiyor. Çinli teknoloji devi yakında ekosistemine yeni bir alt marka veya seri daha ekleyecek. Bu konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

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Aktarılan bilgilere göre yeni alt marka veya seri altında piyasaya sürülecek cihazlar saf Android deneyimi sunacak. Yani bu akıllı telefonlarda şirketin MIUI arayüzü yer almayacak. Şu an için isim belli değil ancak orta segmenti hedef alacağı bildiriliyor.

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Fiyat bandı da belli oldu

Rapora göre uygun fiyatlı modellerde Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti kullanılacak. Daha pahalı cihazlar ise Qualcomm Snapdragon 778 işlemciyle donatılacak. Yeni marka veya seri altında sunulacak telefonların fiyat etiketleri 185 dolar ile 315 dolar arasında değişecek.

Üretim için Hindistan'daki fabrikalar işaret ediliyor. Gelelim bu ürünlere sunulacak yazılım desteğine. Cihazların üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik yamaları alacağı bildiriliyor. Şimdilik yeni alt marka veya seri hakkında Xiaomi kanadından yapılmış herhangi bir açıklama yok.

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Xiaomi saf Android'li yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor