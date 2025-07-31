Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify, yaş doğrulaması için yüz taraması istemeye başladı

    Platformlar hızlı bir şekilde yaş doğrulama uygulamalarını devreye alıyor. Şimdi de Spotify, İngiltere’de yaş doğrulamak için kullanıcılardan yüz taraması istemeye başladı.

    Spotify, yaş doğrulaması için yüz taraması istemeye başladı Tam Boyutta Gör
    İngiltere’de Spotify kullanıcıları, artık yaş kısıtlamalı içeriklere erişmek istediklerinde yüz taramasıyla doğrulama yapmak zorunda kalabilir. Şirket, ülkenin yeni Çevrimiçi Güvenlik Yasasına (Online Safety Act) uyum sağlamak amacıyla, bu adımı atan son dijital platform oldu. Süreç, daha önce Instagram ile çalışan Yoti adlı doğrulama firmasıyla birlikte yürütülüyor.

    Spotify da trende uydu

    Spotify, kullanıcıların yaşını tahmin etmek için bir fotoğraf üzerinden yapay zeka destekli yüz analizi uyguluyor. Sistem, kullanıcının yaşını yanlış belirlerse, kişi kimlik belgesiyle doğrulama yapma seçeneğine sahip olacak.

    Ancak sistemin temel amacı, özellikle 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini engellemek. Şirketin açıklamasına göre, doğrulama sonucunda yaş yeterliliği sağlanamazsa hesap önce devre dışı bırakılacak, ardından tamamen silinecek. Ayrıca, yaş kısıtlamalı şarkılar, podcast'ler ve diğer içerikler de bu taramalar sonucunda filtrelenebilecek.

    Spotify, yaş doğrulama sürecinde kullanıcıların mahremiyetine önem verdiklerini belirtiyor. Yoti'nin sisteminin, yalnızca yaş tahmini yapmak için verileri işlediği ve kişisel kimlik bilgilerinin saklanmadığı ifade ediliyor.

    İngiltere’de yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası, teknoloji şirketlerine reşit olmayan kullanıcıları koruma yükümlülüğü getiriyor. Spotify’ın yanı sıra Reddit, Bluesky, Microsoft/Xbox ve çeşitli yetişkin içerik platformları da benzer yaş doğrulama sistemlerini uygulamaya başladı. Sadece İngiltere de değil, artık şirketler platformlarına bu tip yaş doğrulama uygulamasını entegre etmeye başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel frontera ısı pompası var mı karaköyden taksime nasıl gidilir gta 5 ev satın alma renault gizli özellik açma dişimin arasında bir şey var çıkmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum