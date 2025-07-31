Spotify, yaş doğrulaması için yüz taraması istemeye başladı

Spotify da trende uydu
Spotify, kullanıcıların yaşını tahmin etmek için bir fotoğraf üzerinden yapay zeka destekli yüz analizi uyguluyor. Sistem, kullanıcının yaşını yanlış belirlerse, kişi kimlik belgesiyle doğrulama yapma seçeneğine sahip olacak.
Ancak sistemin temel amacı, özellikle 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini engellemek. Şirketin açıklamasına göre, doğrulama sonucunda yaş yeterliliği sağlanamazsa hesap önce devre dışı bırakılacak, ardından tamamen silinecek. Ayrıca, yaş kısıtlamalı şarkılar, podcast'ler ve diğer içerikler de bu taramalar sonucunda filtrelenebilecek.
Spotify, yaş doğrulama sürecinde kullanıcıların mahremiyetine önem verdiklerini belirtiyor. Yoti'nin sisteminin, yalnızca yaş tahmini yapmak için verileri işlediği ve kişisel kimlik bilgilerinin saklanmadığı ifade ediliyor.
İngiltere’de yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası, teknoloji şirketlerine reşit olmayan kullanıcıları koruma yükümlülüğü getiriyor. Spotify’ın yanı sıra Reddit, Bluesky, Microsoft/Xbox ve çeşitli yetişkin içerik platformları da benzer yaş doğrulama sistemlerini uygulamaya başladı. Sadece İngiltere de değil, artık şirketler platformlarına bu tip yaş doğrulama uygulamasını entegre etmeye başladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: