WhatsApp'a "Bana hatırlat" özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör WhatsApp’ta sık sık mesajları okuyup daha sonra cevaplayacağınızı söylüyor ve hemen unutuyorsanız yeni WhatsApp özelliği çok işinize yarayacak. WhatsApp, kullanıcıların sonra geri dönmek istedikleri belirli mesajlar için hatırlatıcı ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği beta sürümde kullanıma sundu.

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WhatsApp’ta herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden “Bana Hatırlat" seçeneğine erişilebilecek. 2 saat, 8 saat, 24 saat gibi farklı mesaj hatırlatma süreleri olacak. Mesajın köşesinde, hatırlatıcı ayarlandığını belirten bir zil simgesi belirecek. Hatırlatma uyarısı geldiğinde, kullanıcı, mesaj içeriğini, mesajın bulunduğu konuşmayı ve medyanın önizlemesini görecek.

WhatsApp mesaj hatırlatma özelliği nasıl kullanılır?

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WhatsApp uygulamasını açın Bir sohbetteki mesaja uzun basın Zil simgesini de içeren bir menü açılacak Mesaj hatırlatıcı için bir süre seçin (2 saat, 8 saat veya 24 saat) Mesajın hatırlatılmasını istediğiniz bir tarih veya saat te girebilirsiniz Mesajın yanında küçük bir zil simgesi görünecektir

Mesaj hatırlatma özelliği ilk olarak WhatsApp Android 2.25.21.14 beta sürümdeki kullanıcılara sunuldu.

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