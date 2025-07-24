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    WhatsApp'a "Bana hatırlat" özelliği geliyor

    WhatsApp, kullanıcıların gönderdikleri veya aldıkları mesajlar için hatırlatıcı ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. WhatsApp "Bana hatırlat" özelliği nasıl kullanılacak?

    whatsapp mesaj hatırlatma özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta sık sık mesajları okuyup daha sonra cevaplayacağınızı söylüyor ve hemen unutuyorsanız yeni WhatsApp özelliği çok işinize yarayacak. WhatsApp, kullanıcıların sonra geri dönmek istedikleri belirli mesajlar için hatırlatıcı ayarlamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği beta sürümde kullanıma sundu.

    WhatsApp’ta herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden “Bana Hatırlat" seçeneğine erişilebilecek. 2 saat, 8 saat, 24 saat gibi farklı mesaj hatırlatma süreleri olacak. Mesajın köşesinde, hatırlatıcı ayarlandığını belirten bir zil simgesi belirecek. Hatırlatma uyarısı geldiğinde, kullanıcı, mesaj içeriğini, mesajın bulunduğu konuşmayı ve medyanın önizlemesini görecek.

    WhatsApp mesaj hatırlatma özelliği nasıl kullanılır?

    whatsapp mesaj hatırlatıcı ayarlama Tam Boyutta Gör

    1. WhatsApp uygulamasını açın
    2. Bir sohbetteki mesaja uzun basın
    3. Zil simgesini de içeren bir menü açılacak
    4. Mesaj hatırlatıcı için bir süre seçin (2 saat, 8 saat veya 24 saat)
    5. Mesajın hatırlatılmasını istediğiniz bir tarih veya saat te girebilirsiniz
    6. Mesajın yanında küçük bir zil simgesi görünecektir

    Mesaj hatırlatma özelliği ilk olarak WhatsApp Android 2.25.21.14 beta sürümdeki kullanıcılara sunuldu.

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    Paetzold 1 gün önce

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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