WhatsApp'a "Bana hatırlat" özelliği geliyor

WhatsApp’ta herhangi bir mesaja uzun basıp açılan menüden “Bana Hatırlat" seçeneğine erişilebilecek. 2 saat, 8 saat, 24 saat gibi farklı mesaj hatırlatma süreleri olacak. Mesajın köşesinde, hatırlatıcı ayarlandığını belirten bir zil simgesi belirecek. Hatırlatma uyarısı geldiğinde, kullanıcı, mesaj içeriğini, mesajın bulunduğu konuşmayı ve medyanın önizlemesini görecek.
WhatsApp mesaj hatırlatma özelliği nasıl kullanılır?
- WhatsApp uygulamasını açın
- Bir sohbetteki mesaja uzun basın
- Zil simgesini de içeren bir menü açılacak
- Mesaj hatırlatıcı için bir süre seçin (2 saat, 8 saat veya 24 saat)
- Mesajın hatırlatılmasını istediğiniz bir tarih veya saat te girebilirsiniz
- Mesajın yanında küçük bir zil simgesi görünecektir
Mesaj hatırlatma özelliği ilk olarak WhatsApp Android 2.25.21.14 beta sürümdeki kullanıcılara sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya