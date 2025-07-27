Instagram, herkesin konumunu açığa çıkardı! Konum paylaşma nasıl kapatılır?

Instagram'ın Arkadaş Haritası özelliği, kullanıcıların -Snapchat’in Snap Haritası gibi- belirli arkadaşlarıyla gerçek zamanlı konumlarını direkt mesajlar aracılığıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Friend Map özelliği, buluşmaları ve paylaşılan deneyimleri kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, herkes için gizlilik ve olası kötüye kullanım endişelerini artırıyor. Şimdi bu özellik Türkiye’deki kullanıcılara da açıldı. Instagram konum paylaşma nasıl kapatılır merak konusu oldu. Instagram harita üzerinden konum paylaşımını kapatmak için yapmanız gerekenler burada.

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Instagram konum paylaşımını kapatma nasıl yapılır 📍

Tam Boyutta Gör Instagram'ın yeni Arkadaş Haritası özelliği, paylaştığınız gönderiler veya hikayeler aracılığıyla hem arkadaşlarınızın hem de sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. DM üzerinden anlık konum paylaşımını kapatmadıysanız, bu büyük bir sorun. Çünkü, Instagram, tam konum bilgilerini gösteriyor ve uygulama her açıldığında konum güncelleniyor. Peki, Instagram haritasında görünmemek için ne yapılmalı? Instagram anlık konum paylaşımı nasıl kapatılır? İşte Instagram konum kapatma adımları 👇🏻

Instagram uygulamasını açın Sağ üstteki üç noktaya dokunun Ayarlar ve hareketler’e girin İçeriklerini kimler görebilir kısmına gelin Hikaye, canlı yayın ve konum’a dokunun Konum paylaşımı seçeneğine dokunun Ayarları aç’a dokunun Konum’u “Asla” olarak ayarlayın

Bazı profillerde Instagram DM’de en üstte “Harita” gösteriliyor. Harita’ya dokunup “Konumunu kimler görebilir” ekranında “Hiç kimse” olarak ayarlayın. Instagram haritada konum paylaşımı kapatılacaktır.

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