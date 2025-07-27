Instagram, herkesin konumunu açığa çıkardı! Konum paylaşma nasıl kapatılır?

Instagram'ın Arkadaş Haritası özelliği, kullanıcıların -Snapchat’in Snap Haritası gibi- belirli arkadaşlarıyla gerçek zamanlı konumlarını direkt mesajlar aracılığıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Friend Map özelliği, buluşmaları ve paylaşılan deneyimleri kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, herkes için gizlilik ve olası kötüye kullanım endişelerini artırıyor. Şimdi bu özellik Türkiye’deki kullanıcılara da açıldı. Instagram konum paylaşma nasıl kapatılır merak konusu oldu. Instagram harita üzerinden konum paylaşımını kapatmak için yapmanız gerekenler burada.
Instagram konum paylaşımını kapatma nasıl yapılır 📍
- Instagram uygulamasını açın
- Sağ üstteki üç noktaya dokunun
- Ayarlar ve hareketler’e girin
- İçeriklerini kimler görebilir kısmına gelin
- Hikaye, canlı yayın ve konum’a dokunun
- Konum paylaşımı seçeneğine dokunun
- Ayarları aç’a dokunun
- Konum’u “Asla” olarak ayarlayın
Bazı profillerde Instagram DM’de en üstte “Harita” gösteriliyor. Harita’ya dokunup “Konumunu kimler görebilir” ekranında “Hiç kimse” olarak ayarlayın. Instagram haritada konum paylaşımı kapatılacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya