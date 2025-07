"Yerli ve milli" olarak lanse edilen Next Sosyal'in yabancı açık kaynak platformunu kullandığı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen Next Sosyal Teknofest, “yerli ve milli” sosyal medya platformu olarak lanse edildi ve kullanıma sunuldu. TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirildiği belirtilen Next Sosyal’in Almanya merkezli Mastodon isimli açık kaynak sosyal medya platformunun altyapısını kullandığı ortaya çıktı.

NEXT Teknofest Sosyal kullanıma açıldı 5 gün önce eklendi

Next Sosyal’in kaynak kodları ve web sitesindeki hakkımızda kısmı incelendiğinde Mastodon’u kullandığı belli oluyor. Next Sosyal’in yer ve milli olarak lanse edilmesi ancak Mastadon altyapısını kullanıyor olması büyük eleştiri aldı. Sitenin hakkımızda kısmında, "Next Sosyal özgür, açık kaynak bir yazılımdır ve Next Sosyal gGmbH şirketinin ticari markasıdır." ifadesine yer veriliyor.

Mastadon ile herkes kendi sosyal medya platformunu oluşturabiliyor

Mastodon, merkeziyetsiz yapısı ve açık kaynak kodlu oluşuyla bilinen, 2016 yılında Eugen Rochko tarafından geliştirilen bir sosyal ağ yazılımıdır. Almanya’da geliştirilen bu platform, kullanıcıların kendi sunucularını kurarak Mastodon altyapısıyla kendi sosyal medya platformunu oluşturmaya imkan tanıyor. Siz de Mastadon'un https://github.com/mastodon/mastodon adresinde paylaşılan açık kaynak kodlarını kullanarak kendi sunucunuzda kendi sosyal medya platformunuzu oluşturabilirsiniz, Next Sosyal de bu şekilde geliştirildi.

Next’in kodlarında ve platformun sunucu iletişim protokollerinde, Mastodon’un federasyon protokolü olan ActivityPu’nun, Next Sosyal altyapısında aktif şekilde kullanıldığı görülüyor. Projenin büyük bölümü Mastadon’un açık kaynak kodlarını kullanıyor. Altyapının yanı sıra tasarım olarak da Mastadon'un tasarımı kullanılıyor. Anasayfa, paylaşım, ayarlar, profil gibi ekranlarda Mastodon’un orijinal tasarımı ile hemen hemen aynı tasarımı görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar Next Sosyal'in “yerli ve milli” olarak tanıtılıp Almanya merkezli bir platformun altyapısını kullanıyor olmasını eleştiriyor. Uygulama lanse edildiğinde "yerli ve milli" ifadesi yerine “Mastodon tabanlı yerli sosyal ağ” ifadesi kullanılsaydı tepkiler bu kadar büyük olmayabilirdi.

Nexy Sosyal'in kodlarının paylaşılması gerekiyor

Mastodon’un AGPLv3 lisansına göre Mastodon kullanılarak geliştirilen sosyal ağların açık kaynak kodlarının sitede paylaşılması zorunlu. Trump'ın 2021 yılında kullanıma sunduğu TruthSocial isimli sosyal medya platformu da Mastodon altyapısını kullandı. TruthSocial'ın açık kaynak kodları kamuoyu ile paylaşılmadığı için Mastodon, 2021 yılında TruthSocial’a dava açtı. Next Sosyal'in açık kaynak kodlarını web sitesinde yayınlaması gerekiyor.

400 bin üyeye ulaştı

Next Teknofest Sosyal, kısa sürede 400 binin üzerinde üyeye ulaştı. Çeşitli Bakanlar, kamu kurumları, markalar ve 400 bine yakın vatandaş Next Sosyal’e geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X’e rakip yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'in ardından WhatsApp’a rakip yerli mesajlaşma uygulaması geliştirildiğini duyurdu. Mesajlaşma uygulaması henüz kullanıma sunulmadı.

