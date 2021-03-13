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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu

    Apple, 2018 yılında piyasaya sürdüğü HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket daha büyük ilgi gören HomePod mini'ye odaklanacak.
    13 Mart 2021, 15:00 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu
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    Apple, HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurduğunu duyurdu. Şirket, çok daha başarılı bir grafik çizen HomePod mini modelini üretimeye devam edecek.

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    Mağazalardaki tüm HomePod stokları tükenene kadar cihazı satın almak mümkün olacak. Ancak gerisi gelmeyecek. Akıllı hoparlör yazılım güncellemeleri almayı ise sürdürecek.

    Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu
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    HomePod mini'ye odaklanılacak

    Apple, geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen HomePod mini'nin büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Cupertinolu dev konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "HomePod mini müşterilere sadece 99 dolar karşılığında inanılmaz ses, akıllı asistan ve akıllı ev kontrolü sunuyor. Çabalarımızı HomePod mini'ye odakladık."

    Apple, HomePod'u 2018'de 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Ancak belirlenen fiyat birçok kullanıcıyı aştı. Şirket daha sonra akıllı hoparlörün fiyatını 299 dolara düşürse de bu hamle satışları arttırmaya yetmedi.



    https://techcrunch.com/2021/03/12/apple-discontinues-original-homepod-will-focus-on-mini
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devir avuç kadar hoparlör devri.



    Apple daha kaliteli ses veren hoparlörleri yaygınlaştırmak istedi ama tüketiciler bu tarz premium hoparlörlere hazır değil demek ki. iPod Hi-Fi'ın kaderini paylaştı nihayetinde.
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi olmuş, her şeye salata olmak zorunda değil apple.
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