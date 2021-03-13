Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu

Apple, HomePod akıllı hoparlörünün üretimini durdurduğunu duyurdu. Şirket, çok daha başarılı bir grafik çizen HomePod mini modelini üretimeye devam edecek.
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Mağazalardaki tüm HomePod stokları tükenene kadar cihazı satın almak mümkün olacak. Ancak gerisi gelmeyecek. Akıllı hoparlör yazılım güncellemeleri almayı ise sürdürecek.
HomePod mini'ye odaklanılacak
Apple, geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen HomePod mini'nin büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Cupertinolu dev konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"HomePod mini müşterilere sadece 99 dolar karşılığında inanılmaz ses, akıllı asistan ve akıllı ev kontrolü sunuyor. Çabalarımızı HomePod mini'ye odakladık."
Apple, HomePod'u 2018'de 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Ancak belirlenen fiyat birçok kullanıcıyı aştı. Şirket daha sonra akıllı hoparlörün fiyatını 299 dolara düşürse de bu hamle satışları arttırmaya yetmedi.
https://techcrunch.com/2021/03/12/apple-discontinues-original-homepod-will-focus-on-mini Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Apple daha kaliteli ses veren hoparlörleri yaygınlaştırmak istedi ama tüketiciler bu tarz premium hoparlörlere hazır değil demek ki. iPod Hi-Fi'ın kaderini paylaştı nihayetinde.