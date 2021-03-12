Apple, iPhone'larda pil şişmesini tespit edip önleyecek teknolojinin patentini aldı

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Apple, akıllı telefonlarında zaman zaman ortaya çıkan pil şişmesi sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Cupertinolu şirket pil teknolojisiyle ilgili hem iPhone'ları daha ince hale getirecek hem de pil şişmesini erken aşamada tespit edebilecek iki patent başvurusunda bulundu.

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Apple'ın kafa yorduğu bu iki teknoloji, aynı zamanda kullanıcıların güvenle kullanabileceği daha küçük cihazların oluşturulması sağlayacak. Şirket güvenlikten ödün vermeden amacına ulaşabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Zira pil muhafazasının boyutunun küçültülebilmesi için pil şişmesinin de hesaba katılması gerek.

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İç bileşenler pile yakın olacak

Apple, pili çevreleyen bileşenleri konumlandırma üzerinde çalışıyor. Tasarlanan yeni sistem diğer parçalara zarar vermeden daha büyük pil kullanılmasına izin verecek. Şu anda iç bileşenlerin pilden fiziksel olarak ayrı durması gerekiyor. Bu da boşa harcanan alan ve daha küçük pil demek.

Söz konusu patent, pilin etrafına yerleştirilecek metal kasanın kullanımından da bahsediyor. Bu metal kısım bileşenlerin pile daha yakın bir şekilde konumlandırılmasını sağlayacak. Böylelikle pil şişse bile iç aksamdaki parçaların hasar görme olasılığı azalacak.

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İkinci patent pil şişmesinin tespit edilmesi ve hafifletilmesiyle ilgili. Açıklamaya göre bu sistem için bir pil işlemcisi kullanılabilir. Şişme algılandığında sensöre bağlı işlemci, genleşmeyi nasıl yavaşlatacağını veya önleyeceğini belirleyecek. Ayrıca kullanıcı pil şişmesinin başladığı konusunda bilgilendirilecek. Şirketin bu teknolojileri ne zaman iPhone'lara uygulayacağı belli değil.

https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-researching-battery-swell-detection-with-internal-sensors-on-iphone

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