Apple en iyi ilk çeyrek rakamlarına imza attı

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Mali tabloları merakla beklenen bir diğer teknoloji devi Apple nihayet erken saatlerde açıklamayı yaptı. Tarihindeki en iyi Mart ayı rakamlarına imza atılırken önceki çeyrek dönemlerin performansı yakalanamadı.

Apple ne kadar iPhone sattı?

Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde Apple toplamda 97.3 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık yüzde 9 artış yakaladı. Önceki çeyrekte ise 123.9 milyar dolar ile tarihi bir rekor kırılmıştı. Faaliyet kârı 29.9 milyar dolar ile yüzde 10 civarında artış yaşadı. Özellikle Ukrayna savaşı ve tedarik krizleri Apple’ın yükselişini kısıtladı.

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İlk çeyrekte 50.5 milyar dolarlık iPhone satışı gerçekleşirken yıllık yüzde 9 civarında artış görüldü. iPad satışları 7.6 milyar dolar ile bir miktar düşüş kaydetti. Mac satışları 10.4 milyar dolar olurken yüzde 10 civarında artış yaşandı.

Giyilebilir cihaz kategorisi 8.8 milyar dolar ile yüzde 15 civarında büyürken Servisler kategorisi ise 19.8 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. Apple servislerine toplamda 825 milyon kişi abone olurken son 12 ayda 165 milyon yeni abone elde edildi.



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Apple ilk çeyrek satışları nasıl?