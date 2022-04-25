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    Apple Watch Series 6 için ücretsiz tamir programı başladı

    Apple Watch Series 6 akıllı saat modelinde bir süredir yaşanan siyah ekran problemleri nihayet bir tamir programının başlamasına neden oldu. Apple ilgili sayfayı hayata geçirdi.
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    Apple Watch Series 6
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    Geçen yıldan bu yana bazı Apple Watch Series 6 modellerinde şikayet konusu olan ekran problemi nihayet firma tarafından da resmi tamir programına alındı. Hatalı Apple Watch Series 6 modelleri ücretsiz tamir edilecek. 

    Apple Watch Series 6 kullanıcıları dikkat!

    Özellikle 44mm Apple Watch Series 6 modellerinde meydana gelen ekran hatası kalıcı bir şekilde ekranın açılmamasına neden oluyor. Hatanın Nisan 2021-Eylül 2021 arasındaki üretimlerde ortaya çıktığı ifade ediliyor. 

    Apple web sitesinde başlayan tamir programına akıllı saatin seri numarasını girerek katılabilirsiniz. Apple mağazalarında veya yetkili teknik servislerde tamirat gerçekleştirilecek. Eğer seri numarası tamir programı içerisinde değilse veya farklı arızalar varsa tamirat için ekstra ücret istenebilir. 

    Ekran hatasına hangi bileşenin neden olduğu ve sevkiyata başlamadan nasıl tespit edilemediği henüz açıklanmış değil. Apple Watch Series 6 bilindiği üzere döneminin en çok satan akıllı saatlerinden birisi olmuştu. 

    Apple Watch 6 destek sayfası

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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