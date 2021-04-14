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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti

    Apple yöneticileri de 20 Nisan tarihindeki tanıtım etkinliğini doğruladı. Spring Loaded temalı Bahar etkinliğinde birden fazla ürünün tanıtılması bekleniyor.
    14 Nisan 2021, 16:00 (1 gün)
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    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti
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    Pandeminin başlangıcından bu yana etkinliklerini sanal olarak gerçekleştiren Apple önümüzdeki hafta Bahar etkinliğine hazırlanıyor. 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik yöneticiler tarafından da doğrulandı.

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    20 Nisan’da neler tanıtılacak?

    Apple’ın 20 Nisan etkinliği aslında Siri tarafından gayrı resmi olarak tanıtılmıştı. Hemen arkasından pazarlama şefi Greg Joswiak da paylaştığı bir video ile bunu doğruladı. Spring Loaded temalı etkinlik saati 20.00 olarak belirlenmiş.

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    Henüz etkinlikte neler tanıtılacağı kesin değil ancak yılan hikayesine dönen AirTag kablosuz etiket aksesuarının sahneye çıkması bekleniyor. Neredeyse bir yıldır Apple AirTag aksesuarının ne zaman geleceği tartışılıyordu.

    Diğer taraftan Apple A12Z Bionic ile donatılmış biraz daha oyun odaklı Apple TV 2021 ihtimaller arasında. Mini LED teknolojili iPad Pro, 9 inçlik iPad mini, Apple M1 işlemcili iMac ve AirPods 3 kulaklık modeli e bu etkinlikte karşımıza çıkabilir.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    S seyhmus21 (seyhmus arkan) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni ipad air tags ios 14.5 airpods tanıtılmayacak
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    joven ( joven) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Apple TV tanıtılabilir
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    catik (çağatay atik) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    bakalim dorumun bekledigi yeni ipad’leri göreceğiz



    pro 2021 leri merak ediyorum 👍
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    1 1/2mv2 (potansiyel enerji) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keske a14 cipli iphone 8 plus ciksa. Se plus
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