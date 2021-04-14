Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti

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Pandeminin başlangıcından bu yana etkinliklerini sanal olarak gerçekleştiren Apple önümüzdeki hafta Bahar etkinliğine hazırlanıyor. 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik yöneticiler tarafından da doğrulandı.

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20 Nisan’da neler tanıtılacak?

Apple’ın 20 Nisan etkinliği aslında Siri tarafından gayrı resmi olarak tanıtılmıştı. Hemen arkasından pazarlama şefi Greg Joswiak da paylaştığı bir video ile bunu doğruladı. Spring Loaded temalı etkinlik saati 20.00 olarak belirlenmiş.

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Henüz etkinlikte neler tanıtılacağı kesin değil ancak yılan hikayesine dönen AirTag kablosuz etiket aksesuarının sahneye çıkması bekleniyor. Neredeyse bir yıldır Apple AirTag aksesuarının ne zaman geleceği tartışılıyordu.

Diğer taraftan Apple A12Z Bionic ile donatılmış biraz daha oyun odaklı Apple TV 2021 ihtimaller arasında. Mini LED teknolojili iPad Pro, 9 inçlik iPad mini, Apple M1 işlemcili iMac ve AirPods 3 kulaklık modeli e bu etkinlikte karşımıza çıkabilir.

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