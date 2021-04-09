Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi

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Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise Arkane Lyon'ın yaptığı Deathloop, bir kez daha ertelendi.

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İlk başta 2020 yılında çıkış yapması beklenen Deathloop, 2021'in ikinci çeyreğine, yani 21 Mayıs 2021'e ertelenmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde oyun bir kez daha ertelendi ve yeni çıkış tarihi 14 Eylül 2021 oldu. Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı oyun büyük bir ihtimalle konsolda PlayStation 5'e özel olan son oyun olacak. Bildiğiniz gibi Microsoft, Bethesda'yı satın aldı ve artık öncelik tarafı Xbox'ta.

Deathloop, 14 Eylül 2021'de PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyun DualSense'in özelliklerini kullanabilmesi için özel tasarlandı. Geliştirici stüdyo Arkane Lyon'ın yaptığı açıklamayı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

DEATHLOOP, Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı yeni nesil bir birinci şahıs nişancı oyunu. DEATHLOOP'ta, Blackreef Adası'nda aynı günü sonsuza dek tekrar etmeye mahkum olan iki rakip suikastçı var. Colt olarak kaçmak için tek şansınız gün sıfırlanmadan önce sekiz ana hedefi ortadan kaldırarak döngüyü sona erdirmek. Her döngüden yeni şeyler öğrenin; farklı yollar deneyin, bilgi toplayın, yeni silahlar ve yetenekler bulun. Döngüyü kırmak için ne gerekiyorsa yapın.

İLK SEFERDE BAŞARAMAZSANIZ… YİNE DENEYİN, YİNE ÖLÜN

Her yeni döngü, işleri değiştirmek için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Her denemede öğrendiğiniz bilgileri kullanarak oyun stilinizi değiştirin. İsterseniz dikkat çekmeden birer birer hedeflerinizi öldürün, isterseniz kavgaya bodoslama dalın ve mermiler havada uçuşsun. Her döngüde yeni sırlar öğrenecek, hem hedefleriniz hem de Blackreef Adası hakkında bilgi toplayacak ve cephaneliğinizi genişleteceksiniz. Bir dizi dünya dışı yeteneğe ve silah seçeneğine sahip olacak ve bu araçları çarpıcı oldukları kadar yıkıcı da olan çatışmalarda kullanacaksınız. Avcıyla avının karşı karşıya geldiği bu ölümcül oyunda hayatta kalmak için sahip olduklarınızı akıllıca kullanın.

TEK OYUNCULU OYNANIŞINA ÇOK OYUNCULU ÖLÜMCÜL DOKUNUŞ

Kahraman mısınız, kötü karakter mi? Colt karakteriyle Blackreef Adası'nın dört bir yanındaki hedefleri avlayıp döngüyü kırarak ve özgürlüğünüze kavuşarak DEATHLOOP'un ana hikâyesini deneyimleyeceksiniz. Aynı zamanda, başka bir oyuncu da sizi avlamaya çalışan rakibiniz Julianna'yı kontrol edebilecek. Eğer oyuna biraz sinsilik katmak istiyorsanız, siz de Julianna'nın havalı ayakkabılarını giyebilir ve Colt'u öldürmek üzere başka bir oyuncunun oyununa sızabilirsiniz. Oyunu çok oyunculu oynamak tamamen isteğe bağlı; kendi hikâyenizde Julianna'nın yapay zekâ tarafından kontrol edilmesini de tercih edebilirsiniz.

Blackreef Adasi; Cennet mi Ceza mı?

Arkane; çoklu seçenekleri ve anlık olarak ortaya çıkan oynanışları olan, muhteşem sanatsal dünyalarıyla tanınıyor. DEATHLOOP; kendi içinde bir karaktermiş hissi veren çarpıcı, retro-gelecek ve 60'lardan esintiler taşıyan bir ortam sunuyor. Blackreef havalı bir harikalar diyarı olabilir ama Colt için burası ölümün anlamsız, onu esir tutan suçluların eğlencelerinin ise sonsuz olduğu yozlaşmış bir dünyadan ibaret bir hapishane.

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