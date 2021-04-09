Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi

    Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, konsolda PlayStation 5'e özel olan Deathloop bir kez daha ertelendi. Yeni çıkış tarihi 14 Eylül 2021. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Nisan 2021, 10:30 (5 gün)
    1,7b
    1
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise Arkane Lyon'ın yaptığı Deathloop, bir kez daha ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi"

    İlk başta 2020 yılında çıkış yapması beklenen Deathloop, 2021'in ikinci çeyreğine, yani 21 Mayıs 2021'e ertelenmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde oyun bir kez daha ertelendi ve yeni çıkış tarihi 14 Eylül 2021 oldu. Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı oyun büyük bir ihtimalle konsolda PlayStation 5'e özel olan son oyun olacak. Bildiğiniz gibi Microsoft, Bethesda'yı satın aldı ve artık öncelik tarafı Xbox'ta.

    Deathloop, 14 Eylül 2021'de PC ve PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyun DualSense'in özelliklerini kullanabilmesi için özel tasarlandı. Geliştirici stüdyo Arkane Lyon'ın yaptığı açıklamayı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı

    Tanıtım Yazısı

    DEATHLOOP, Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı yeni nesil bir birinci şahıs nişancı oyunu. DEATHLOOP'ta, Blackreef Adası'nda aynı günü sonsuza dek tekrar etmeye mahkum olan iki rakip suikastçı var. Colt olarak kaçmak için tek şansınız gün sıfırlanmadan önce sekiz ana hedefi ortadan kaldırarak döngüyü sona erdirmek. Her döngüden yeni şeyler öğrenin; farklı yollar deneyin, bilgi toplayın, yeni silahlar ve yetenekler bulun. Döngüyü kırmak için ne gerekiyorsa yapın.

    İLK SEFERDE BAŞARAMAZSANIZ… YİNE DENEYİN, YİNE ÖLÜN

    Her yeni döngü, işleri değiştirmek için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Her denemede öğrendiğiniz bilgileri kullanarak oyun stilinizi değiştirin. İsterseniz dikkat çekmeden birer birer hedeflerinizi öldürün, isterseniz kavgaya bodoslama dalın ve mermiler havada uçuşsun. Her döngüde yeni sırlar öğrenecek, hem hedefleriniz hem de Blackreef Adası hakkında bilgi toplayacak ve cephaneliğinizi genişleteceksiniz. Bir dizi dünya dışı yeteneğe ve silah seçeneğine sahip olacak ve bu araçları çarpıcı oldukları kadar yıkıcı da olan çatışmalarda kullanacaksınız. Avcıyla avının karşı karşıya geldiği bu ölümcül oyunda hayatta kalmak için sahip olduklarınızı akıllıca kullanın.

    TEK OYUNCULU OYNANIŞINA ÇOK OYUNCULU ÖLÜMCÜL DOKUNUŞ

    Kahraman mısınız, kötü karakter mi? Colt karakteriyle Blackreef Adası'nın dört bir yanındaki hedefleri avlayıp döngüyü kırarak ve özgürlüğünüze kavuşarak DEATHLOOP'un ana hikâyesini deneyimleyeceksiniz. Aynı zamanda, başka bir oyuncu da sizi avlamaya çalışan rakibiniz Julianna'yı kontrol edebilecek. Eğer oyuna biraz sinsilik katmak istiyorsanız, siz de Julianna'nın havalı ayakkabılarını giyebilir ve Colt'u öldürmek üzere başka bir oyuncunun oyununa sızabilirsiniz. Oyunu çok oyunculu oynamak tamamen isteğe bağlı; kendi hikâyenizde Julianna'nın yapay zekâ tarafından kontrol edilmesini de tercih edebilirsiniz.

    Blackreef Adasi; Cennet mi Ceza mı?

    Arkane; çoklu seçenekleri ve anlık olarak ortaya çıkan oynanışları olan, muhteşem sanatsal dünyalarıyla tanınıyor. DEATHLOOP; kendi içinde bir karaktermiş hissi veren çarpıcı, retro-gelecek ve 60'lardan esintiler taşıyan bir ortam sunuyor. Blackreef havalı bir harikalar diyarı olabilir ama Colt için burası ölümün anlamsız, onu esir tutan suçluların eğlencelerinin ise sonsuz olduğu yozlaşmış bir dünyadan ibaret bir hapishane.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı
    3 dk.
    Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste
    1 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elinizde patlamasında :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası 4 gün Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10 4 gün Nokia Lite Earbuds tanıtıldı 4 gün Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor 4 gün Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar 5 gün Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi 5 gün Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları 5 gün Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi 5 gün Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı 5 gün Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı 5 gün iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi Sonraki Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak 5 gün Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı 5 gün Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor 5 gün Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme 5 gün Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor 5 gün Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor 5 gün Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak 5 gün Nokia X10 ve X20 karşınızda 5 gün GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 5 gün Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız