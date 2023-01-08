Apple'ın 2023 yol haritası: Yeni ürünler ne zaman piyasaya sürülecek?

Bununla birlikte, Apple'ın 2023 ile birlikte yeni bir ürün kategorisine adım atacağı da konuşuluyor. Öyle ki şirketin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğünün yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Peki Apple, hangi ürünleri ne zaman piyasaya sürecek? İşte Cupertinolu şirketin muhtemel yol haritası:
İlk çeyrek
- M2 Pro ve M2 Max yongalı 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri
- Mini LED panelli 27 inç monitör
- M2 ve M2 Pro çipli mac Mini
- M2 Ultra çipli Mac Pro
- HomePod
İkinci çeyrek
- M2 ve M2 Pro çipli yeni 15.5 inç MacBook Air
Üçüncü çeyrek
- Sanal gerçeklik gözlüğü
- İkinci nesil AirPods Max
- iPhone 15 serisi
- Apple Watch Series 9
Dördüncü çeyrek
- M3 çipli iMac
- Mini LED ekranlı ve M3 Pro/M3 Max çipli iMac Pro
- Yedinci nesil iPad mini
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..