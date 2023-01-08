Apple'ın 2023 yol haritası: Yeni ürünler ne zaman piyasaya sürülecek?

Tam Boyutta Gör 2023 Apple için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Zira teknoloji devinin yıl içerisinde ondan fazla yeni ürün duyurması bekleniyor. Ve sızıntılar gösteriyor yılın her çeyreği için yeni bir ürün duyurusu gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte, Apple'ın 2023 ile birlikte yeni bir ürün kategorisine adım atacağı da konuşuluyor. Öyle ki şirketin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğünün yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Peki Apple, hangi ürünleri ne zaman piyasaya sürecek? İşte Cupertinolu şirketin muhtemel yol haritası:

İlk çeyrek

M2 Pro ve M2 Max yongalı 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri

Mini LED panelli 27 inç monitör

M2 ve M2 Pro çipli mac Mini

M2 Ultra çipli Mac Pro

HomePod

İkinci çeyrek

M2 ve M2 Pro çipli yeni 15.5 inç MacBook Air

İptal edilen iPhone SE Apple yapımı 5G modeme sahip olacaktı 1 gün önce eklendi

Üçüncü çeyrek

Sanal gerçeklik gözlüğü

İkinci nesil AirPods Max

iPhone 15 serisi

Apple Watch Series 9

Dördüncü çeyrek

M3 çipli iMac

Mini LED ekranlı ve M3 Pro/M3 Max çipli iMac Pro

Yedinci nesil iPad mini

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