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    Apple'ın 2023 yol haritası: Yeni ürünler ne zaman piyasaya sürülecek?

    2023 Apple için oldukça hareketli geçecek. Peki teknoloji devi, hangi ürünleri ne zaman piyasaya sürecek? İşte Apple'ın muhtemel yol haritası:                   
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    Apple'ın 2023 yol haritası Tam Boyutta Gör
    2023 Apple için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Zira teknoloji devinin yıl içerisinde ondan fazla yeni ürün duyurması bekleniyor. Ve sızıntılar gösteriyor yılın her çeyreği için yeni bir ürün duyurusu gerçekleştirilecek.

    Bununla birlikte, Apple'ın 2023 ile birlikte yeni bir ürün kategorisine adım atacağı da konuşuluyor. Öyle ki şirketin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğünün yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor. Peki Apple, hangi ürünleri ne zaman piyasaya sürecek? İşte Cupertinolu şirketin muhtemel yol haritası:

    İlk çeyrek

    • M2 Pro ve M2 Max yongalı 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri
    • Mini LED panelli 27 inç monitör
    • M2 ve M2 Pro çipli mac Mini
    • M2 Ultra çipli Mac Pro
    • HomePod

    İkinci çeyrek

    • M2 ve M2 Pro çipli yeni 15.5 inç MacBook Air

    Üçüncü çeyrek

    • Sanal gerçeklik gözlüğü
    • İkinci nesil AirPods Max
    • iPhone 15 serisi
    • Apple Watch Series 9

    Dördüncü çeyrek

    • M3 çipli iMac
    • Mini LED ekranlı ve M3 Pro/M3 Max çipli iMac Pro
    • Yedinci nesil iPad mini
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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