Rapor: İptal edilen iPhone SE 4, firmanın ilk 5G modemine sahip olacaktı

Firma içerisinde ciddi tartışmalara konu olan 4.nesil iPhone SE, son bilgilere göre tamamen rafa kaldırıldı. Ancak firmaya yakın bağları olan Ming-Chi Kuo’dan gelen bilgilere göre iptal edilen iPhone, firma için önemli bir test olacaktı. Kuo’ya göre Apple, kendi tasarladığı 5G modemini, performans ölçüsü olabilsin diye ilk olarak iPhone SE 4’te kullanacaktı. Modemin başarılı olması durumunda iPhone 16 serisi de bu modemden güç alacaktı ve firma, Qualcomm’a olan bağımlılığından kurtulacaktı.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..