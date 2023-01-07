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    Rapor: İptal edilen iPhone SE 4, firmanın ilk 5G modemine sahip olacaktı

    Geçtiğimiz yıl sızıntılara konu olan ve heyecan uyandıran iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi. Firma içerisinde iptal olduğu neredeyse kesin olan cihaz, Apple’ın ilk 5G modemine sahip olacakmış.
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    İptal edilen iPhone SE Apple yapımı 5G modeme sahip olacaktı Tam Boyutta Gör
    Üst düzey çip setlerini eski gövdelere koyarak iPhone SE’yi yaratan Apple, ürünün uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekmişti. Özellikle iPhone SE 2 ve iPhone SE 3, fiyat performans konusunda oldukça rekabetçi olmuştu ve firmanın gelişmekte olan pazarlarda kendisine pay çıkartmasına yardımcı olmuştu. 2023 yılında tanıtılması planlanan ve iPhone XR’ı temel alması beklenen iPhone SE 4, birçok kaynağa göre iptal edildi. İptal edilen iPhone SE, görünüşe göre firma için önemli bir adım olacaktı.

    Apple, bir süre daha Qualcomm ile devam edecek

    Firma içerisinde ciddi tartışmalara konu olan 4.nesil iPhone SE, son bilgilere göre tamamen rafa kaldırıldı. Ancak firmaya yakın bağları olan Ming-Chi Kuo’dan gelen bilgilere göre iptal edilen iPhone, firma için önemli bir test olacaktı. Kuo’ya göre Apple, kendi tasarladığı 5G modemini, performans ölçüsü olabilsin diye ilk olarak iPhone SE 4’te kullanacaktı. Modemin başarılı olması durumunda iPhone 16 serisi de bu modemden güç alacaktı ve firma, Qualcomm’a olan bağımlılığından kurtulacaktı.

    İptal edilen iPhone SE Apple yapımı 5G modeme sahip olacaktı Tam Boyutta Gör
    Ancak iPhone SE’nin iptal edilmesi ile Apple, bu modemini düşük fiyatlı bir ürününde test edemeyecek ve bu nedenle 2024’te tanıtılacak olan iPhone 16 serisinde Qualcomm yongaları kullanılmaya devam edilecek. Kuo’ya göre Apple, 5G modem çalışmalarına devam ediyor ancak 2025 öncesi bu modemi herhangi bir iPhone ürününde görmeyeceğiz. Bakalım iPhone 17’de kullanılması mümkün olan 5G modem başarılı sonuçlar verecek mi.
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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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