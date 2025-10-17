Apple M5 iPad Pro ve MacBook Pro karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Apple, M5 çipini hem yeni iPad Pro hem de MacBook Pro modellerine taşıdı. Her iki modele ait kıyaslama sonuçları ise yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Peki M5 işlemcili iPad Pro ve MacBook Pro neler sunuyor? İşte erken sonuçlar..

Apple M5 iPad Pro ve MacBook Pro karşılaştırıldı

Yayınlanan test sonuçlarına göre M5 MacBook Pro'nun altı performans çekirdeği 4.61GHz hızında çalışıyor. Buna karşın M5 iPad Pro'da bu hız 4.43GHz seviyesinde. Bu fark küçük görünse de çok çekirdekli performansta yüzde 9'a varan bir üstünlük yaratıyor. Buna göre M5 işlemcili iPad Pro tek çekirdekte 4.138, çoklu çekirdekte 16.366 puan alırken, bu sonuçlar M5 MacBook Pro'da 4.263 ve 17.862 seviyesinde.

Geekbench 6 skorlarına göre:

M5 iPad Pro: 4.138 tek çekirdek / 16.366 çok çekirdek

M5 MacBook Pro: 4.263 tek çekirdek / 17.862 çok çekirdek

Bu sonuçlar, M5 MacBook Pro'nun tek çekirdekte %3, çok çekirdekte ise %9 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Farkın temelinde ise tahmin edilebildiği gibi cihazın aktif soğutma sistemi ve Apple'ın "chip-binning" stratejisinin daha ileri bir seviyeye taşınması yatıyor. Apple artık M5 iPad Pro modellerinde RAM, CPU ve GPU çekirdek sayısını şeffaf şekilde belirtse de saat hızlarını paylaşmıyor.

Daha önceki nesiller ile kıyasladığımızda ise, Apple M4'ün sırasıyla 3.763 ve 14.694 puan aldığını söyleyelim. Daha da dikkat çekici olan, M5 çipinde Apple'ın ilk kez saat hızı üzerinden ayrıştırma yapması. Önceki yıllarda genellikle GPU çekirdek sayısıyla sınırlı olan bu fark, M5 ile birlikte daha daha da artmış durumda. Tabii ki bu sonuçlar, resmi doğrulama öncesi erken test statüsünde değerlendirilmeli.

