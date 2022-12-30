iPhone 15 mini bekleyenlere kötü haber: Apple’ın böyle bir planı yok

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisi halen daha oldukça tazeyken şimdiden iPhone 15 serisi hakkında bilgiler gelmeye başlamış durumda. Son aktarılan bilgilere göre teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 15 serisinde iPhone 15 mini modeline yer vermeyeceği belirtiliyor.

iPhone 15 mini gelmeyecek

Apple, 2022 yılında tanıttığı yeni iPhone serisinde iPhone 14 mini modeline yer vermemiş ve onu çok daha büyük iPhone 14 Plus ile değiştirmişti. Apple daha büyük pil ve ekran ile müşterileri ikna etmeyi düşünmüş olmalı ancak satışlar bunu onaylamıyor. iPhone 14 serisi genelinde iPhone 14 Plus zayıf bir performans sergiliyor. Ancak yine de LeaksApplePro’ya göre 2023 yılında Apple herhangi bir iPhone 15 mini modelini tanıtmayacak.

iPhone 13 mini, Apple tarafından üretilen son kompakt cihazdı ve serinin kalanıyla karşılaştırıldığında satış rakamları milyonları aşsa da beklenen satış performansını göstermedi. Analist Ming-Chi Kuo'nun bu yılın Eylül ayında yaptığı habere göre buna rağmen iPhone 13 mini'nin satışları aslında iPhone 14 Plus'tan daha yüksekti.

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Apple'ın Ekim ayında işe alımları dondurmasıyla, teknoloji devi muhtemelen 2023 yılının kolay geçmeyeceğinin farkında. Dolayısıyla firmanın iPhone 15 serisinde iyi bir başarı yakalaması şart çünkü ekonomik veriler ABD ve küresel ekonomi için resesyon riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten şimdiden ortaya çıkan bilgiler Apple’ın iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra isimlendirmelerine odaklanıyor. Dolayısıyla bu, firmanın üst seviye iPhone’larda daha fazla farklı özellik ekleyeceğini bir göstergesi olabilir.

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Apple’ın gelecek yıl iPhone 15 mini modelini tanıtma planı yok