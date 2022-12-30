Apple 11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro modelleri üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere bir süre önce Apple’ın OLED ekranlı iPad Pro’lar üzerinde çalıştığını aktarmıştık. Şimdi ise ekran analisti Ross Young, Apple'ın OLED ekranlı 11.1 inç ve 13 inç iPad Pro modellerini hazırladığını doğrulamış durumda.

iPad Pro'lar OLED oluyor

Yeni gelen bilgilerle birlikte 11.1 ve 13 inç iPad Pro ekran boyutlarını ilk kez duyuyoruz. Öte yandan şu anda Apple, 12,9 inç mini LED ekranlı iPad Pro ve geleneksel LCD ekranlı 11 inç iPad Pro satıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde çıkması planlanan 11.1 inç ve 13 inç OLED ekranlı iPad Pro ile birlikte bu özellik farkının da ortadan kalktığını göreceğiz.

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Teknoloji basınına göre Apple, iPad'ler ve MacBook modelleri gibi daha büyük cihazlar için OLED panelleri geliştiriyor ve teknolojinin 2024'te hazır olmasını bekliyor. Bununla birlikte Apple, Ekim 2022'de 11 ve 12,9 inçlik ‌iPad Pro‌ modellerini M2 yongasını ekleyerek güncellemişti. Dolayısıyla firmadan bir süre daha yani 2024’e kadar başka bir model çıkarmasını beklemiyoruz.

Apple'ın 2024'e kadar gelmesi planlanan gelecekteki iPad ve MacBook modelleri için OLED paneller üzerinde çalıştığını daha önce de duymuştuk ancak elimizde spesifik ekran boyutu bulunmuyordu. Öte yandan Apple’ın 16 inçlik bir iPad tasarladığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla gelecekte daha büyük iPad’leri görme olasılığımız da halen daha masada duruyor.

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Apple 11.1 inç ve 13 inç OLED iPad Pro üzerinde çalışıyor