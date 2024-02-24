Teknoloji devlerinden Apple, Samsung'un öncülük ettiği katlanabilir cihaz piyasasına adım atmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre en az beş yıldır katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışan şirketin ilk katlanabilir cihazı ise bir akıllı telefon olmayabilir.

OnePlus Nord N30 SE 5G'nin Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı 6 gün önce eklendi

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı daha büyük bir cihaz olabilir

DigiTimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, ilk katlanabilir cihazını 2025 veya daha sonraki yıllarda piyasaya sürebilir ve bu cihaz bir iPhone olmayabilir. Zira rapora göre Apple, daha büyük bir katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu da bir iPad veya MacBook olabaileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Rapora göre en az iki flip-style tarzı katlanır cihazı üzerinde çalışan şirketin geçmişte, ekran sorunları nedeniyle katlanabilir cihazların geliştirilmesini duraklattığı ve Vision Pro ekibinin katlanabilir bir projeye kaydırıldığı yönünde bazı iddialar vardı. Son olarak yeni raporda da bahsedilen iddialara yer verilmesi bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı, bir iPhone olmayabilir