OnePlus Nord N30 SE 5G'nin Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

OnePlus, şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) piyasaya sürdüğü yeni cihazı Nord N30 SE 5G'yi küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor ise cihazın Avrupa fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

İşte OnePlus Nord N30 SE 5G'nin beklenen özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması:

OnePlus Nord N30 SE küresel varyantının donanım özellikleri BAE versiyonuna benzer olabilir. Bu doğrultuda ilerleyecek olursak cihaz; 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,72 inç FHD+ ekrana, MediaTek Dimensity 6020 yonga setine, 4GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.2 eşleştirilmiş depolamaya, 33W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya, 50MP birincil sensör ve 2MP derinlik sensörüne sahip olabilir.

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Cihazın sızdırılan fiyatına değinecek olursak ise Avrupa'da tek depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord N30 SE 5G'nin 4GB + 128GB depolama modeli için 229 Euro olacağı tahmin ediliyor.

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OnePlus Nord N30 SE 5G'nin Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı