OnePlus Nord N30 SE 5G'nin Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte OnePlus Nord N30 SE 5G'nin beklenen özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması:
OnePlus Nord N30 SE küresel varyantının donanım özellikleri BAE versiyonuna benzer olabilir. Bu doğrultuda ilerleyecek olursak cihaz; 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,72 inç FHD+ ekrana, MediaTek Dimensity 6020 yonga setine, 4GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.2 eşleştirilmiş depolamaya, 33W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya, 50MP birincil sensör ve 2MP derinlik sensörüne sahip olabilir.
Cihazın sızdırılan fiyatına değinecek olursak ise Avrupa'da tek depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord N30 SE 5G'nin 4GB + 128GB depolama modeli için 229 Euro olacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.