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    Apple’ın uygulama mağazasında ayrımcılık konulu davasında yeni kanıtlar

    Apple’ın App Store platformunda kendi veya belirli uygulamalara ayrımcılık yaptığı uzun süredir dillendiriliyor. Blix geliştiricisi bununla ilgili dava sürecine girmiş durumda.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın uygulama mağazasında ayrımcılık konulu davasında yeni kanıtlar
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    Mobil dünyanın en çok gelir üreten uygulama mağazası konumundaki App Store’da kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Apple’ın ayrımcılık yaparak kendi uygulamalarını geri plana attığı ile ilgili pek çok geliştirici şikayeti mevcut. Bunların bazısı mahkemelere taşınmış durumda.

    İddialar ciddi

    App Store ekosisteminin popüler geliştiricilerinden Blix bir süredir Apple ile mahkemelik. Ünlü geliştirici firmanın kendi uygulamasını haksız yere mağazadan kaldırdığını ve çifte standart uyguladığını iddia ediyor.

    Mac App Store üzerinde BlueMail adıyla bir istemci uygulaması yayınlayan Blix, hızlı bir şekilde popüler olmuştu ancak Mayıs 2018 tarihinde uygulama mağazadan kaldırıldı. Apple geliştiricinin TypeApp adındaki uygulamasının belirli özelliklerini kopyalayan BlueMail’in kuralları çiğnediğini gerekçe gösterdi.

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    Blix, TypeApp uygulamasının BlueMail yayınlanmadan haftalar önce yayından kaldırıldığını bildirmesine rağmen kabul edilmedi ve sonrasında mahkeme süreci başladı. Geliştirici geçen hafta mahkemeye önemli kanıtlar sundu.

    BlueMail uygulamasının kaldırılması sonrasında Tim Cook’a mektup yazan Blix cevap olarak mağazadan uygulamayı kaldırma sürecinin başlığı arşivleme gibi bir dizi işlem gerektirdiği ancak bunların yerine getirilmediği cevabını aldığını belirtiyor. Geliştirici, bir uygulamanın mağazadan kaldırılmasının listeden çekmek kadar basit olduğunu ve Apple’ın gereksiz kurallar ile geri dönüşü imkansız hale getirdiğini iddia ediyor.

    Apple’ın uygulama mağazasında ayrımcılık konulu davasında yeni kanıtlar

    İkinci kanıt ise Telegram ve Telegram Desktop uygulamalarının aynı anda Mac App Store üzerinde yer alması. Benzer durum Apple’ın kendi uygulamaları için de geçerli. Geliştirici açık bir çifte standart uygulandığını belirtiyor.

    Son kanıt ise New York Times tarafından yapılan bir araştırma. Ünlü yayın BlueMail uygulamasının App Store aramalarında aşağı düşecek şekilde etiketlendiğini iddia etmişti. Bu iddia sonrasında Apple algoritmaları optimize etmiş ve hemen ardından BlueMail “email” gibi terimlerin arama sonuçlarında 13. sıraya kadar yükselmişti.

    Blix, Apple’ın bilerek ve isteyerek uygulama mağazasındaki kuralları çiğnediğini, bunun da geliştiricilere büyük bir zararın olduğunu dile getiriyor. Geliştirici uygulamasının tekrar mağazaya geri getirilmesini ve tazminat ödenmesini talep ediyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/12/20/developer-blix-claims-new-evidence-of-app-store-monopoly-in-court-filing Yorum Yaz
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