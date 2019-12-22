Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek

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Son dönemde oyunculara daha fazla inisiyatif tanıma yönünde adımlar atan Fortnite oyununun son hamlesi Battle Lab oldu. Battle Lab özelliği ile oyuncular kendi battle royale adalarını oluşturabilecekler.

Fortnite Battle Lab nedir?

Fortnite 11.31 sürümü ile oyuna eklenen Battle Lab özelliği Playground özelliğinden biraz farklı. Playground özelliğindeki dünyaları oluşturmanın ötesinde Battle Lab kendi battle royale kurallarınızı belirlemenizi sağlıyor. Yani kendi oyununuzu oluşturuyorsunuz.

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Battle Lab toplamda 15 arkadaşınıza kadar battle royale oluşturmanıza izin veriyor. Ayrıca varsayılan ayarlarla eşleşme de yapabiliyorsunuz. Senaryolar arasında Bot Grenade, düşüş hasarının ayarlanması, yer çekimi seviyelerinin ayarlanması ve Sınırlı Zaman Modu havuzu gibi seçenekler yer alıyor.

Oyuncular yer çekimi, düşüş hasarı gibi seçeneklerden tamamen yeni kombinasyonlar oluşturarak arkadaşlarının deneyimine sunabilecekler. Böylece oyuncuların ilgisini çekecek yeni bir alan ortaya çıkmış olacak. Battle Lab haricinde yeni sürümde hataların giderilmesi ve performans iyileştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

https://www.slashgear.com/fortnite-battle-lab-arrives-create-your-own-battle-royale-modes-20604070/