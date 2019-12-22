Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek

    Fortnite Battle Lab eklentisi ile artık düşme hasarı, yer çekimi kuvveti gibi bileşenlere karar vererek tamamen yeni battle royale kombinasyonları hazırlayabiliyorsunuz.
    4 sa.
    385
    5
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde oyunculara daha fazla inisiyatif tanıma yönünde adımlar atan Fortnite oyununun son hamlesi Battle Lab oldu. Battle Lab özelliği ile oyuncular kendi battle royale adalarını oluşturabilecekler.

    Fortnite Battle Lab nedir?

    Fortnite 11.31 sürümü ile oyuna eklenen Battle Lab özelliği Playground özelliğinden biraz farklı. Playground özelliğindeki dünyaları oluşturmanın ötesinde Battle Lab kendi battle royale kurallarınızı belirlemenizi sağlıyor. Yani kendi oyununuzu oluşturuyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Apple cihazlar arası veri transferi için uydulardan yararlanacak"

    Battle Lab toplamda 15 arkadaşınıza kadar battle royale oluşturmanıza izin veriyor. Ayrıca varsayılan ayarlarla eşleşme de yapabiliyorsunuz. Senaryolar arasında Bot Grenade, düşüş hasarının ayarlanması, yer çekimi seviyelerinin ayarlanması ve Sınırlı Zaman Modu havuzu gibi seçenekler yer alıyor.

    Oyuncular yer çekimi, düşüş hasarı gibi seçeneklerden tamamen yeni kombinasyonlar oluşturarak arkadaşlarının deneyimine sunabilecekler. Böylece oyuncuların ilgisini çekecek yeni bir alan ortaya çıkmış olacak. Battle Lab haricinde yeni sürümde hataların giderilmesi ve performans iyileştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.



    https://www.slashgear.com/fortnite-battle-lab-arrives-create-your-own-battle-royale-modes-20604070/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. LG Display, Cadillac ve Mercedes otomobiller için OLED ekran üretecek 37 dk. Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor 1 sa. Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi 1 sa. Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi 3 sa. GoPro HERO8 Black için flaş aksesuarı satışa çıktı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek Sonraki Gameloft Overdrive City oyunu Android’e geliyor. 6 sa. ABD Donanması TikTok uygulamasını yasakladı 8 sa. Huawei, dönen kameralı telefon patenti aldı 15 sa. Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali, elektrik enerjisi sağlamaya başladı 17 sa. Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL 17 sa. Tarihteki ilk Ebola aşısı onay aldı 18 sa. Popüler bağımsız oyun Superhot, Epic Store'da ücretsiz oldu 19 sa. RX 5500 XT PCIe bant genişliğinin darboğazına uğruyor olabilir 20 sa. iPhone 12'nin kamerası, farklı bir optik görüntü sabitleyici ile gelebilir 20 sa. Ripple fonlama turunda 200 milyon dolara ulaştı 21 sa. Huawei, EMUI 10'un dünya çapında 10 milyondan fazla akıllı telefonda çalıştığını açıkladı 21 sa. İletişim gizliliğinde devrim yaratacak yeni güvenlik sistemi 21 sa. Logitech MX Master 3 İnceleme 22 sa. 5G Galaxy Note 10 modelleri, kararlı Android 10 güncellemesini gelecek yıl alacak 22 sa. Ryzen 7 4700U APU’su Core i7-1065G7’nin önünde 23 sa. Oppo Find X2, 50W kablosuz şarj teknolojisi ile gelebilir 23 sa. Bitfinex, kullanıcılarına kredi ve banka kartıyla kripto satın alma opsiyonunu getirdi 1 gün Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu 1 gün Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü 1 gün Amazfit'in Galaxy Buds tasarımlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve...
    DonanımHaber
    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bu km ler çok yav 😂
    DH Forum
    Biriyle tartışınca ağlıyorum
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim