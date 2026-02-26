Apple'ın yapay zekada yapamadığını Google ve Samsung yaptı: İşte yeni Android özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, Samsung’un yeni akıllı telefon serisiyle birlikte Android ekosisteminde önemli bir yapay zeka hamlesini duyurdu. Gemini’nin “agentic” olarak tanımlanan yeni yetenekleri, kullanıcı adına birden fazla adımı içeren işlemleri doğrudan telefonda gerçekleştirebilecek. Özellik ilk etapta Pixel 10, Pixel 10 Pro ve yeni tanıtılan Samsung Galaxy S26 modellerinde kullanıma sunulacak.

Bu gelişme, Apple’ın 2024 yılında duyurduğu ancak halen kullanıma alamadığı gelişmiş Siri yeteneklerini yeniden gündeme taşıdı.

Gemini, uygulamalar arasında işlem yapabilecek

Google’ın Android Başkanı Sameer Samat, sahnede yaptığı sunumda Gemini’nin çok adımlı bir süreci nasıl yönettiğini gösterdi. Demoda, kalabalık bir aile mesajlaşma grubundaki yazışmaları analiz eden Gemini, herkesin hangi pizzayı istediğini belirliyor, ardından seçilen bir pizzacı üzerinden sipariş sürecini başlatıyor. Sistem, teslimat uygulaması içinde gerekli adımları kendi başına ilerletip sipariş hazır olduğunda ise kullanıcıya bildirim göndererek son onay için müdahale imkanı tanıyor.

İlgili demo önceden kaydedilmiş bir video üzerinden yapılsa da esas dikkat çeken nokta, Gemini’nin yalnızca öneride bulunmakla kalmayıp uygulama içinde aktif olarak işlem gerçekleştirebilmesi oldu. Google, bu özelliğin başlangıçta belirli yemek, market ve araç çağırma uygulamalarıyla sınırlı olacağını belirtiyor.

Bu yeni sistem tamamıyla arka planda çalışıyor. Kullanıcı başka işle meşgulken Gemini süreci yürütmeye devam ediyor. Süreç ilerlemesi ise anlık bildirimlerle takip edilebiliyor. Kullanıcı dilediği an sürece müdahale edebiliyor. Öte yandan Google, bu sürümü açıkça bir “beta” olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla ilk aşamada bazı sınırlamalar ve pürüzler olması olası.

Siri de benzer şeyleri yapacaktı

Google’ın bu hamlesi, Apple’ın 2024’teki WWDC etkinliğinde tanıttığı gelişmiş Siri özellikleriyle benzerlik taşıyor. Apple o dönemde Siri’nin ekrandaki içeriği anlayabileceğini, uygulamalar arasında işlem yapabileceğini ve kişisel bağlamı dikkate alarak aksiyon alabileceğini göstermişti. Örneğin, Mesajlar’daki bir adresten kişi kartı oluşturmak ya da bir e-postadan uçuş bilgisi çekmek gibi senaryolar sahnede sergilenmişti.

Ancak Apple, Mart 2025’te bu özelliklerin ertelendiğini duyurdu ve tanıtım reklamlarını geri çekti. Aradan geçen yaklaşık iki yıla rağmen söz konusu gelişmiş Siri işlevleri henüz son kullanıcıya ulaşmadı. Bazı sektör raporlarına göre özelliklerin tam anlamıyla devreye girmesi daha ileri iOS sürümlerine kalabilir.

Android’e başka neler geldi?

Tam Boyutta Gör Google’ın duyurduğu yenilikler yalnızca görev otomasyonuyla sınırlı değil. Android’deki Circle to Search özelliği de güncellendi. Artık ekrandaki birden fazla nesne aynı anda aranabiliyor. “Find the look” olarak adlandırılan kullanım senaryosunda, bir kıyafetin tüm parçaları işaretlenerek ayrı ayrı bulunabiliyor ve sanal olarak denenebiliyor. Bu gelişmiş sürüm de Galaxy S26 ve Pixel 10 ailesinde kullanıma sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Gemini’nin bir diğer dikkat çekici entegrasyonu güvenlik tarafında gerçekleşti. Google, Samsung’un telefon uygulamasına cihaz üzerinde çalışan dolandırıcılık tespiti özelliği eklediğini açıkladı. Sistem, arama sırasında konuşmadaki kalıpları analiz ederek dolandırıcılık şüphesi tespit ederse kullanıcıyı uyarıyor.

Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve rehberde kayıtlı kişilerle yapılan aramalarda devreye girmiyor. Şu an için yalnızca ABD’de, İngilizce dilinde ve Galaxy S26 modellerinde aktif durumda. Benzer bir yaklaşım, Google Mesajlar uygulamasındaki dolandırıcılık tespit sistemi için de kullanılıyor.

