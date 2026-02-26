Apple'ın yapay zekada yapamadığını Google ve Samsung yaptı: İşte yeni Android özellikleri

Bu gelişme, Apple’ın 2024 yılında duyurduğu ancak halen kullanıma alamadığı gelişmiş Siri yeteneklerini yeniden gündeme taşıdı.
Gemini, uygulamalar arasında işlem yapabilecek
Google’ın Android Başkanı Sameer Samat, sahnede yaptığı sunumda Gemini’nin çok adımlı bir süreci nasıl yönettiğini gösterdi. Demoda, kalabalık bir aile mesajlaşma grubundaki yazışmaları analiz eden Gemini, herkesin hangi pizzayı istediğini belirliyor, ardından seçilen bir pizzacı üzerinden sipariş sürecini başlatıyor. Sistem, teslimat uygulaması içinde gerekli adımları kendi başına ilerletip sipariş hazır olduğunda ise kullanıcıya bildirim göndererek son onay için müdahale imkanı tanıyor.
İlgili demo önceden kaydedilmiş bir video üzerinden yapılsa da esas dikkat çeken nokta, Gemini’nin yalnızca öneride bulunmakla kalmayıp uygulama içinde aktif olarak işlem gerçekleştirebilmesi oldu. Google, bu özelliğin başlangıçta belirli yemek, market ve araç çağırma uygulamalarıyla sınırlı olacağını belirtiyor.
Bu yeni sistem tamamıyla arka planda çalışıyor. Kullanıcı başka işle meşgulken Gemini süreci yürütmeye devam ediyor. Süreç ilerlemesi ise anlık bildirimlerle takip edilebiliyor. Kullanıcı dilediği an sürece müdahale edebiliyor. Öte yandan Google, bu sürümü açıkça bir “beta” olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla ilk aşamada bazı sınırlamalar ve pürüzler olması olası.
Siri de benzer şeyleri yapacaktı
Google’ın bu hamlesi, Apple’ın 2024’teki WWDC etkinliğinde tanıttığı gelişmiş Siri özellikleriyle benzerlik taşıyor. Apple o dönemde Siri’nin ekrandaki içeriği anlayabileceğini, uygulamalar arasında işlem yapabileceğini ve kişisel bağlamı dikkate alarak aksiyon alabileceğini göstermişti. Örneğin, Mesajlar’daki bir adresten kişi kartı oluşturmak ya da bir e-postadan uçuş bilgisi çekmek gibi senaryolar sahnede sergilenmişti.
Ancak Apple, Mart 2025’te bu özelliklerin ertelendiğini duyurdu ve tanıtım reklamlarını geri çekti. Aradan geçen yaklaşık iki yıla rağmen söz konusu gelişmiş Siri işlevleri henüz son kullanıcıya ulaşmadı. Bazı sektör raporlarına göre özelliklerin tam anlamıyla devreye girmesi daha ileri iOS sürümlerine kalabilir.
Android’e başka neler geldi?
Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve rehberde kayıtlı kişilerle yapılan aramalarda devreye girmiyor. Şu an için yalnızca ABD'de, İngilizce dilinde ve Galaxy S26 modellerinde aktif durumda. Benzer bir yaklaşım, Google Mesajlar uygulamasındaki dolandırıcılık tespit sistemi için de kullanılıyor.