Apple çok yakında yeni bir 27 inç mini LED monitör tanıtabilir

Daha iyi arka plan aydınlatması ve daha yüksek yenileme hızı
Ekran üretimi alanındaki tedarik zinciri üzerinde uzman ve Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, Twitter'daki süper takipçilerine paylaştığı içerikte Apple'ın yeni monitörü hakkında çok fazla detay vermeden mini LED teknolojisine sahip olacağını ve 27 inç boyutta geleceğini gösterdi. Aktarılana göre monitör ayrıca ProMotion özellikli 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Tweet sadece ücretli abonelere açık olduğu için burada göstermemiz malesef mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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