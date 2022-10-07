Apple çok yakında yeni bir 27 inç mini LED monitör tanıtabilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın son satışa sunduğu Studio Display, genel olarak her ne kadar beğenilse de kullanılan teknolojinin yıllardır var olan iMac'ler ile aynı oluşu ve herhangi bir inovasyon sunmaması bazı kutuları boş bırakmıştı. Şimdi ortaya çıkan söylentilere göre Apple, yeni bir 27 inç monitör satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu monitörde yine söylentiye göre mini LED teknolojili arka aydınlatma kullanılacak.

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Daha iyi arka plan aydınlatması ve daha yüksek yenileme hızı

Ekran üretimi alanındaki tedarik zinciri üzerinde uzman ve Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, Twitter'daki süper takipçilerine paylaştığı içerikte Apple'ın yeni monitörü hakkında çok fazla detay vermeden mini LED teknolojisine sahip olacağını ve 27 inç boyutta geleceğini gösterdi. Aktarılana göre monitör ayrıca ProMotion özellikli 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Tweet sadece ücretli abonelere açık olduğu için burada göstermemiz malesef mümkün değil.

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Apple'ın yeni 27 inç mini LED monitörü yolda