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    Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yüklenmesi öneriliyor

    Apple, iOS 15 için güvenlik yamaları içeren önemli bir güncelleme yayınladı. iOS 15.6.1 sürümü rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek kritik açıkları gideriyor.
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    Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Neler içeriyor?
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    Apple, iOS 16 işletim sisteminin resmi çıkışına çok az bir süre kala iPhone kullanıcıları için yeni bir iOS 15 güncellemesi yayınladı. Son derece önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.6.1 sürümünün cihazlara bir an önce yüklemesi tavsiye ediliyor.

    Güncelleme rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek çekirdek ve WebKit güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandı. Apple, bu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılmış olabileceğini kabul ediyor. Dolayısı ile zaman kaybetmeden yüklenmesi önemli.

    Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Neler içeriyor?
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    iOS 16 öncesi son güncelleme

    Bunun büyük olasılıkla son iOS 15 güncellemesi olacağını belirtmekte fayda var, çünkü Apple önümüzdeki ay iOS 16'yı kullanıma sunacak. iOS 15.6.1 sürümünü Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla cihazınıza yükleyebilirsiniz.

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    iOS 15.6.1, Teknoloji Haberleri ve
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