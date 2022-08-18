Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yüklenmesi öneriliyor

Tam Boyutta Gör

Apple, iOS 16 işletim sisteminin resmi çıkışına çok az bir süre kala iPhone kullanıcıları için yeni bir iOS 15 güncellemesi yayınladı. Son derece önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.6.1 sürümünün cihazlara bir an önce yüklemesi tavsiye ediliyor.

Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro çıkış tarihi ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

Güncelleme rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek çekirdek ve WebKit güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandı. Apple, bu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılmış olabileceğini kabul ediyor. Dolayısı ile zaman kaybetmeden yüklenmesi önemli.

Tam Boyutta Gör

iOS 16 öncesi son güncelleme

Bunun büyük olasılıkla son iOS 15 güncellemesi olacağını belirtmekte fayda var, çünkü Apple önümüzdeki ay iOS 16'yı kullanıma sunacak. iOS 15.6.1 sürümünü Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Neler içeriyor?