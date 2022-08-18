Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Apple’ın merakla beklenen iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi giderek yaklaşıyor. Eylül ayında düzenlenecek bir etkinlik kapsamında tanıtılacak olan yeni nesil iPhone’ların ayrıca piyasaya çıkış tarihleri hakkında da yeni bilgiler mevcut.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre standart iPhone 14 modelleri önceki iPhone 13’e kıyasla birkaç değişiklik içeriyor fakat genel anlamda tasarımsal olarak benzer olacaklar. Öte yandan firmanın üst seviye modelleri olan iPhone 14 Pro, geliştirilmiş kamera, çentikli ve delikli ekran ile birlikte gelecek.

iPhone 14 mini olmayacak

Apple, toplamda dört adet iPhone 14 modeli tanıtacak: 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max. Öte yandan iPhone 12 ve iPhone 13 mini modellerinin devamı olması beklenen iPhone 14 mini bu sene çıkmayacak, zira bu cihazların satışlarının beklenenin altında kaldığı belirtiliyor.

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3 farklı Apple Watch Series 8 geliyor

Apple Watch Series 8 için de üç farklı model planlanıyor. Aktarılanlara göre yeni akıllı saat serisinde yenilenmiş Watch SE, Watch Pro ve standart Watch modeli olacak. Bunlarla birlikte etkinlik kapsamında veya daha sonradan Ekim ayında düzenlenecek başka bir sunumda yeni uygun fiyatlı iPad, güncellenmiş iPad Pro modelleri ve Mac Pro’nun tanıtılması bekleniyor.

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Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro çıkış tarihi

Gurman’ın aktardığına göre Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleriyle birlikte diğer ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca, Apple'ın bazı perakende çalışanlarına 16 Eylül Cuma günü yeni ürünlere hazırlanmalarını söylediği aktarılıyor. Dolayısıyla yeni iPhone ve Apple Watch modellerinin o tarihte raflardaki yerini alacağı belirtiliyor

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Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro çıkış tarihi ortaya çıktı