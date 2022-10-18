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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 16.0.2 sürümünün fişini çekti

    Bir hafta önce iOS 16.0.3 güncellemesini yayımlayan Amerikan teknoloji firması son 1 ayda karşılaşılan bazı problemleri ortadan kaldırmıştı. Apple, iOS 16.0.2 sürümü ile yollarını ayırdı.
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    iOS 16.0.2 Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 kullanıcılarını oldukça yakından ilgilendiren iOS 16.0.3 sürümü bildirimlerin gecikmesi, ses yüksekliğinin istenilen performansı vermemesi ve yavaşlık gibi can sıkan sorunları ortadan kaldırdı. 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan iOS 16.0.2 ise yolun sonuna geldi.

     

    Apple iOS 16.0.2 güncellemesi ile yollarını ayırdı

    Bundan böyle kullanıcıların iOS 16.0.2 sürümüne dönmesi veya bu sürüme geçmesi mümkün değil. Kullanıcılar ya 16.0.3 sürümü ile yola devam edecek ya da iOS 16.1 Beta sürümünü tercih edecek.

    Yeni iOS güncellemeleri yayımlandıkça eski sürümleri geçersiz kılan Apple, fişini çektiği bu yazılımda güvenlik güncellemelerine ve iPhone 14 Pro'daki kamera sorunlarını ortadan kaldırmaya odaklanmıştı.

    iOS 16 Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere iOS 16.0.2'den önce bazı üçüncü parti uygulamalarla fotoğraf veya video çeken kişiler arka kameraların odaklanma sorunu yaşadığını veya siyah ekran ile karşılaştığını söyledi.

    Apple, kullanıcılarının bir an önce kopyalama ve yapıştırma izni istemleri ile ilgili olan sorunları da ortadan kaldıran bu sürüm ile vedalaşmasını istiyor. Son olarak iOS 16.1'in önümüzdeki hafta iPadOS 16.1 ve macOS Ventura ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    slamdunk393 3 gün önce

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