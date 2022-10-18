Apple, iOS 16.0.2 sürümünün fişini çekti

Apple iOS 16.0.2 güncellemesi ile yollarını ayırdı
Bundan böyle kullanıcıların iOS 16.0.2 sürümüne dönmesi veya bu sürüme geçmesi mümkün değil. Kullanıcılar ya 16.0.3 sürümü ile yola devam edecek ya da iOS 16.1 Beta sürümünü tercih edecek.
Yeni iOS güncellemeleri yayımlandıkça eski sürümleri geçersiz kılan Apple, fişini çektiği bu yazılımda güvenlik güncellemelerine ve iPhone 14 Pro'daki kamera sorunlarını ortadan kaldırmaya odaklanmıştı.
Apple, kullanıcılarının bir an önce kopyalama ve yapıştırma izni istemleri ile ilgili olan sorunları da ortadan kaldıran bu sürüm ile vedalaşmasını istiyor. Son olarak iOS 16.1'in önümüzdeki hafta iPadOS 16.1 ve macOS Ventura ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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