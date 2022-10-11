Apple, iOS 16.0.3 güncellemesini yayınladı: Yeni sürüm neler getiriyor?

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Apple mobil işletim sistemindeki can sıkıcı hataları ortadan kaldıran iOS 16.0.3 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm iPhone 14 kullanıcılarının karşılaştığı birçok sorunu giderirken tüm Apple akıllı telefon sahipleri için Mail uygulamasının çalışmasını iyileştiriyor.

iOS 16.0.3 sürüm notları:

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üzerinde gelen arama ve uygulama bildirimlerinin gecikmesi veya hiç gelmemesi

veya hiç gelmemesi iPhone 14 modellerinde CarPlay telefon aramaları sırasında mikrofon ses yüksekliğinin düşük olması

telefon aramaları sırasında mikrofon ses yüksekliğinin düşük olması iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üzerinde Kamera 'nın başlatırken veya modlar arasında geçiş yaparken yavaş kalması

'nın başlatırken veya modlar arasında geçiş yaparken yavaş kalması Mail'in hatalı bir e-posta aldıktan sonra başlatılırken çökmesi

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iOS 16.0.3 güncellemesi nasıl yüklenir?

Uyumlu cihaza sahip tüm iPhone sahipleri güncellemeyi indirebilir. Yeni sürümü Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz . iOS 16.0.3'ü büyük olasılıkla yakında iPadOS 16.1 ile birlikte yayınlanacak iOS 16.1 takip edecek.

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Apple, iOS 16.0.3 güncellemesini yayınladı: Yeni neler var?