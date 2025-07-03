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Tam Boyutta Gör Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında hayata geçirdiği katı düzenlemelere tepki göstermeye devam ediyor. Şirketin hukuk başkanı Kyle Andeer, yaptığı son açıklamada iOS 26 ile gelecek bazı özelliklerin Avrupa'da kullanıma sunulmayabileceğini belirtti. Peki kırpılacak özellikler neler olacak?

iOS 26'nın yenilikleri erteleniyor

Gecikmeye uğrayabilecek ya da tamamen iptal edilebilecek özellikler arasında iPhone ekranının Mac'e yansıtılması ve Canlı Etkinlikler (Live Activities) desteği yer alıyor. Hatta bazı kullanıcıların AirDrop özelliğini dahi kaybedebileceği iddiaları mevcut. Apple ise, bu gecikmelerin ve kısıtlamaların doğrudan DMA ile bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Apple'ın şu anki duruşu, DMA'nın tüketicileri korumaktan çok, belirli şirketleri kayırdığı yönünde. Apple, düzenlemelerin teknoloji paylaşımı ve gizlilik gibi temel alanlarda "gerçekçi olmayan" talepler içerdiğini ve bu durumun yeni ürünlerin geliştirilmesini zorlaştırdığını savunuyor. Hatta Meta'nın DMA kapsamında kullanıcı verileri ve teknolojilere erişim talep etmesi, Apple cephesinde rahatsızlık yaratmış durumda.

Şirkete göre bu taleplerin Facebook ya da Instagram’ın temel hizmetleriyle ilgisi bulunmuyor. Apple, tüm yükümlülüklere uymaya çalışırken, bazı şirketlerin kurallardan muaf gibi davrandığını öne sürüyor.

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Şu an için belirsizliğin sonlacağı tarih paylaşılmadı. Ancak Avrupa'daki kullanıcılar, bu çekişmenin ortasında kalan taraf olarak bazı iOS özelliklerine erişememe riskiyle karşı karşıya. Kısaca Apple ve Avrupa Komisyonu arasındaki bu gerilim, kullanıcı deneyimi açısından ciddi sonuçlar doğurmaya başladı.

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Apple, AB ile karşı karşıya: iOS 26'nın yenilikleri erteleniyor

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