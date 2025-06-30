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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 için planladığı ancak WWDC 2025'te açıklamadığı iki büyük özelliği sessizce test etmeye başladı. Bloomberg'den Mark Gurman’a göre şirket, geçmiş yıllarda yaşanan gecikmelerin ardından henüz hazır olmayan özellikleri duyurmaktan kaçınıyor. Peki bu özellikler neler? İşte detaylar...

iOS 26 için iki özellik daha geliyor!

Mark Gurman'ın paylaştığı detaylara göre iOS 26 ile duyurulan Canlı Çeviri özelliği, yalnızca iPhone arayüzüyle sınırlı kalmayacak. Apple'ın, aynı işlevi AirPods'a da getirmek için çalışmalara başladığı belirtildi. Böylece kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmaları anlık olarak işitebilmesi, seyahat ve toplantı gibi durumlarda önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bir diğer duyurulmayan özellik ise Wi-Fi ağı senkronizasyonu. Bu özellikle birlikte, bir Apple cihazında oturum açılarak bağlanılan Wi-Fi ağı, aynı Apple Kimliği'ne bağlı tüm cihazlarda otomatik olarak tanımlanacak. Örneğin, bir otelde iPhone üzerinden yapılan bağlantı işlemi, Mac veya iPad'e de otomatik olarak yansıyacak. Böylece her cihaz için tekrar giriş yapılmasına gerek kalmayacak.

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Her iki özelliğin de yıl sonuna kadar beta testlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Gurman'a göre AirPods ile Canlı Çeviri ve Wi-Fi senkronizasyonu, ekim ayında yayımlanması planlanan iOS 26.1 veya aralık ayındaki iOS 26.2 güncellemesiyle kararlı sürüme dahil edilecek.

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Apple daha duyurmadı: iOS 26 için iki yenilik daha geliyor!

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