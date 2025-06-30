Apple daha duyurmadı: iOS 26 için iki yenilik daha geliyor

iOS 26 için iki özellik daha geliyor!
Mark Gurman'ın paylaştığı detaylara göre iOS 26 ile duyurulan Canlı Çeviri özelliği, yalnızca iPhone arayüzüyle sınırlı kalmayacak. Apple'ın, aynı işlevi AirPods'a da getirmek için çalışmalara başladığı belirtildi. Böylece kullanıcıların farklı dillerdeki konuşmaları anlık olarak işitebilmesi, seyahat ve toplantı gibi durumlarda önemli bir kolaylık sağlayacak.
Bir diğer duyurulmayan özellik ise Wi-Fi ağı senkronizasyonu. Bu özellikle birlikte, bir Apple cihazında oturum açılarak bağlanılan Wi-Fi ağı, aynı Apple Kimliği'ne bağlı tüm cihazlarda otomatik olarak tanımlanacak. Örneğin, bir otelde iPhone üzerinden yapılan bağlantı işlemi, Mac veya iPad'e de otomatik olarak yansıyacak. Böylece her cihaz için tekrar giriş yapılmasına gerek kalmayacak.
Her iki özelliğin de yıl sonuna kadar beta testlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Gurman'a göre AirPods ile Canlı Çeviri ve Wi-Fi senkronizasyonu, ekim ayında yayımlanması planlanan iOS 26.1 veya aralık ayındaki iOS 26.2 güncellemesiyle kararlı sürüme dahil edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: