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Apple'ın 3.5 mm kulaklık girişi içeren son tableti, yeni giriş seviyesi iPad'in piyasaya sürülmesiyle birlikte bu özelliğini kaybedecek. MySmartPrice internet sitesinin paylaştığı görüntülere bakılırsa 10. nesil iPad, düz kenarlı ve USB-C bağlantı noktasına sahip yeni bir tasarımla gelecek.

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Yayınlanan render görüntülerinin hiçbirinde 3.5 mm kulaklık girişi için bırakılmış bir oyuk yer almıyor. Aktarılan bilgilere göre 10. nesil iPad daha büyük ekran, A14 Bionic işlemci ve 5G desteği sunacak.

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Sonbaharda tanıtılacak

Apple, iPad Pro, iPad Air ve son olarak da iPad mini'yi tek tip tasarıma geçirdikçe bu cihazlardaki kulaklık girişini ortadan kaldırmıştı. Şirketin yeni giriş seviyesi tabletini 2022 sonbaharında düzenleyeceği lansman etkinliklerinden birinde tanıtması bekleniyor.

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Apple, iPad'de 3.5 mm kulaklık girişi dönemini kapatıyor