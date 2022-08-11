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    Xiaomi ilk insansı robotunu tanıttı: CyberOne

    Xiaomi robot köpekten sonra şimdi de insansı robot geliştirdi. Çinli şirketin bugünkü etkinlikte görücüye çıkardığı CyberOne, gelişmiş yapay zekası sayesinde 45 farklı insan duygusunu algılayabiliyor.
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    Xiaomi ilk insansı robotunu tanıttı: CyberOne
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği geniş çaplı etkinlikte sadece yeni bir akıllı saat, kablosuz kulaklık ve katlanabilir telefon tanıtmakla kalmadı aynı zamanda CyberOne olarak adlandırdığı ilk insansı robotunu da görücüye çıkardı.

    Xiaomi ilk insansı robotunu tanıttı: CyberOne
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    CyberOne "insanlar için iyi bir arkadaş" olarak lanse edildi. Robot 177 cm boyunda, ağırlığı ise 52 kilogram. İnsanlarla iletişim kurabilen CyberOne için deyim yerindeyse oldukça gelişmiş bir beyin inşa edildi. Yapay zekası sayesinde 45 farklı insan duygusunu algılayabiliyor.

    Xiaomi ilk insansı robotunu tanıttı: CyberOne
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    Özel bir vücut kontrol algoritmasına sahip

    CyberOne'ın yüzü OLED ekrandan oluşuyor. Xiaomi'nin geliştirdiği tüm vücut kontrol algoritması sayesinde, 21 ekleminin hareketini koordine edebiliyor. Ayrıca gezinmesini ve çevresindeki engellerden kaçınmasını sağlayan 3D görme işlevine sahip olduğunu belirtelim.

    Xiaomi'nin insansı robotu 3.6 km/s hızla hareket edebiliyor. Ayrıca sıcaklık veya yağmurdan etkilenmediği belirtildi. Görünüşe bakılırsa CyberOne, öncelikle ev işlerine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, üretim maliyeti yüksek olduğu için insansı robotun en azından şimdilik satışa sunulmayacağını söyledi.

    Xiaomi ilk insansı robotunu tanıttı: CyberOne
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    Xiaomi insansı robot geliştirme sürecinin henüz ilk aşamalarında. Cyberone her geçen gün daha da gelişecek. Çinli şirket akıllı robotların gelecekte kesinlikle insanların hayatına gireceğine inanıyor. Xiaomi, CyberOne'ı robotik araştırma platformu olarak kullanacak.

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