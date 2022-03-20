Apple, iPad için Final Cut'ın bulut tabanlı sürümünü hazırlıyor

Apple'ın iPad için Final Cut video düzenleme uygulamasının bulut tabanlı bir sürümü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Majin Bu adlı bir Twitter kullanıcısı, Final Cut Cloud adlı uygulamayı açığa çıkaran bir ekran görüntüsü paylaştı.
Tabletler için kullanıma sunulması beklenen bulut tabanlı Final Cut, Mac sürümü için mevcut birçok eklentiyi kullanmak mümkün olmayacağı için masaüstü sürümünden farklı olacak. Söz konusu uygulamanın iCloud'da kayıtlı projelerin yönetilmesine olanak sağlayacağı düşünülüyor.
WWDC22'de duyurulabilir
Ne yazık ki şu an için Final Cut Cloud'un çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Apple'ın uygulamayı Haziran ayında düzenlenecek WWDC22 geliştirici konferansında duyurması kuvvetle muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara