Apple yöneticisi, Liquid Glass tasarımının neden tercih edildiğini açıkladı

Şu ana kadar Liquid Glass tasarımı karışık yorumlar aldı. Hatta Samsung bile Apple ile alay ederek, One UI 7 arayüzünün bu tasarımı daha önce sunduğunu ve macOS 26’nın ise daha çok Windows Vista’ya benzediğini iddia etti.
"Daha etkileyici ve tepkisel hissetiriyor"
Yeni tasarım dili hakkında konuşan Apple'ın İnsan Arayüzü Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alan Dye, Liquid Glass'ın daha etkileyici ve tepkisel hissettirdiği için seçildiğini ifade etti.
Daha önceki büyük tasarım değişikliği, yıllar önce iOS 7 ile birlikte gelmişti. Ancak Dye, WWDC 2025 sunumunda gördüğümüz birçok çalışmanın aslında visionOS sayesinde gerçekleştiğini ve uzun yıllardır üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Camın yarı saydam özellikleri ve insan gözünde yarattığı görsel etkiler, onun ve ekibinin bunu yazılıma nasıl aktarabileceklerini düşünmesine yol açmış.
Yönetici, Liquid Glass'ı denedikten sonra arayüzün daha etkileyici ve tepkisel hissettirdiğini ve kullanıcıların ekranı iterek camın sıvı formuyla temas etmesine benzediğini söylüyor.
Dye ayrıca, kapalı kapılar ardında gerçekleştirdikleri çalışmaların %99'unun asla gün yüzüne çıkmadığını belirtiyor. Apple yöneticisi, özellikle sadeliği hedefleyen bir işletim sistemi için arayüz tasarlamanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.