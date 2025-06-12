Apple yöneticisi, Liquid Glass tasarımının neden tercih edildiğini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği WWDC 2025 etkinliğinde yeni yazılım sürümleriyle beraber radikal bir tasarım değişikliğine giderek "Liquid Glass" (Sıvı Cam) tasarım dilini tanıttı. Şirketin son yıllardaki en büyük tasarımsal değişikliği olan Liquid Glass, gerçek cam gibi ışığı yansıtan ve kıran, dinamik olarak değişen tasarım öğeleriyle oldukça dikkat çekti.

Şu ana kadar Liquid Glass tasarımı karışık yorumlar aldı. Hatta Samsung bile Apple ile alay ederek, One UI 7 arayüzünün bu tasarımı daha önce sunduğunu ve macOS 26’nın ise daha çok Windows Vista’ya benzediğini iddia etti.

"Daha etkileyici ve tepkisel hissetiriyor"

Yeni tasarım dili hakkında konuşan Apple'ın İnsan Arayüzü Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alan Dye, Liquid Glass'ın daha etkileyici ve tepkisel hissettirdiği için seçildiğini ifade etti.

Daha önceki büyük tasarım değişikliği, yıllar önce iOS 7 ile birlikte gelmişti. Ancak Dye, WWDC 2025 sunumunda gördüğümüz birçok çalışmanın aslında visionOS sayesinde gerçekleştiğini ve uzun yıllardır üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Camın yarı saydam özellikleri ve insan gözünde yarattığı görsel etkiler, onun ve ekibinin bunu yazılıma nasıl aktarabileceklerini düşünmesine yol açmış.

Tam Boyutta Gör Dye, VisionOS üzerinde çeşitli öğelerin gerçek dünya üzerinde katmanlaştırılması için cam efektinin kullanılması mantıklı olsa da, Apple'ın diğer işletim sistemlerine bunun doğrudan kopyalanmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bu nedenle, cam tasarımını oldukça farklı bir şekilde ele aldıklarını söylüyor.

Apple'dan büyük tasarım değişikliği: “Liquid Glass” 2 gün önce eklendi

Yönetici, Liquid Glass'ı denedikten sonra arayüzün daha etkileyici ve tepkisel hissettirdiğini ve kullanıcıların ekranı iterek camın sıvı formuyla temas etmesine benzediğini söylüyor.

Dye ayrıca, kapalı kapılar ardında gerçekleştirdikleri çalışmaların %99'unun asla gün yüzüne çıkmadığını belirtiyor. Apple yöneticisi, özellikle sadeliği hedefleyen bir işletim sistemi için arayüz tasarlamanın oldukça zor olduğunun da altını çiziyor.

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Apple yöneticisi, Liquid Glass tasarımı hakkında konuştu

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