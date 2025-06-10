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    Apple, iPhone, iPad ve Mac için Games uygulamasını duyurdu

    Apple, dün tanıttığı iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 ile birlikte yeni Games uygulamasını da duyurdu. Game Center'ının güncellenmiş bir sürümü olan uygulama, modern bir oyun merkezi işlevini yürütecek.

    Apple, iPhone, iPad ve Mac için Games uygulamasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Apple, dün tanıttığı iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 ile birlikte yeni "Games" uygulamasını da duyurdu. Apple'ın Game Center'ının güncellenmiş bir sürümü olan uygulama, Xbox veya GOG Galaxy'ye benzer şekilde modern bir oyun merkezi işlevini yürütecek.

    Oyunlarla ilgili herşey tek bir yerde

    Oyunlar uygulaması, liderlik tabloları, oyuncu eşleştirme, öneriler, haberler ve oyun başlatma gibi özellikler sunacak. Tabii ki Apple Arcade’e doğrudan erişim de sağlayacak. Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilecek, onlara özel oyun içi meydan okumalar gönderebileceksiniz. Kitaplık sekmesinde App Store’dan indirdiğiniz tüm oyunlar listelenecek ve buradan kolayca açılabilecek. Mac üzerinde ise Games uygulamasının üst üste binen arayüzü sayesinde iletişim araçları, ses kontrolleri, Bluetooth bağlantıları ve pil durumu gibi bilgilere her an ulaşmak mümkün olacak.

    Apple son yıllarda Resident Evil Village, Resident Evil 2 ve 4 remake’leri, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage gibi büyük çaplı AAA oyunları mobil ve Mac platformlarında desteklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Summer Game Fest 2025’te IO Interactive, Hitman üçlemesini içeren Hitman World of Assassination’ın bu yaz iPhone, iPad ve Mac’e geleceğini duyurdu. Apple ayrıca, geçen ay ilk oyun stüdyosu satın alımını gerçekleştirdi ve Sneaky Sasquatch'ı yapan iki kişilik ekip RAC7'yi satın aldı.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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