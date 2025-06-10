Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, dün tanıttığı iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 ile birlikte yeni "Games" uygulamasını da duyurdu. Apple'ın Game Center'ının güncellenmiş bir sürümü olan uygulama, Xbox veya GOG Galaxy'ye benzer şekilde modern bir oyun merkezi işlevini yürütecek.

Oyunlarla ilgili herşey tek bir yerde

Oyunlar uygulaması, liderlik tabloları, oyuncu eşleştirme, öneriler, haberler ve oyun başlatma gibi özellikler sunacak. Tabii ki Apple Arcade’e doğrudan erişim de sağlayacak. Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilecek, onlara özel oyun içi meydan okumalar gönderebileceksiniz. Kitaplık sekmesinde App Store’dan indirdiğiniz tüm oyunlar listelenecek ve buradan kolayca açılabilecek. Mac üzerinde ise Games uygulamasının üst üste binen arayüzü sayesinde iletişim araçları, ses kontrolleri, Bluetooth bağlantıları ve pil durumu gibi bilgilere her an ulaşmak mümkün olacak.

Apple’ın WWDC 25’te yaptığı 13 büyük duyuru 10 sa. önce eklendi

Apple son yıllarda Resident Evil Village, Resident Evil 2 ve 4 remake’leri, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage gibi büyük çaplı AAA oyunları mobil ve Mac platformlarında desteklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Summer Game Fest 2025’te IO Interactive, Hitman üçlemesini içeren Hitman World of Assassination’ın bu yaz iPhone, iPad ve Mac’e geleceğini duyurdu. Apple ayrıca, geçen ay ilk oyun stüdyosu satın alımını gerçekleştirdi ve Sneaky Sasquatch'ı yapan iki kişilik ekip RAC7'yi satın aldı.

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Apple, iPhone, iPad ve Mac için Games uygulamasını duyurdu

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