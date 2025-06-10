Apple, iPhone, iPad ve Mac için Games uygulamasını duyurdu

Oyunlarla ilgili herşey tek bir yerde
Oyunlar uygulaması, liderlik tabloları, oyuncu eşleştirme, öneriler, haberler ve oyun başlatma gibi özellikler sunacak. Tabii ki Apple Arcade’e doğrudan erişim de sağlayacak. Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilecek, onlara özel oyun içi meydan okumalar gönderebileceksiniz. Kitaplık sekmesinde App Store’dan indirdiğiniz tüm oyunlar listelenecek ve buradan kolayca açılabilecek. Mac üzerinde ise Games uygulamasının üst üste binen arayüzü sayesinde iletişim araçları, ses kontrolleri, Bluetooth bağlantıları ve pil durumu gibi bilgilere her an ulaşmak mümkün olacak.
Apple son yıllarda Resident Evil Village, Resident Evil 2 ve 4 remake’leri, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage gibi büyük çaplı AAA oyunları mobil ve Mac platformlarında desteklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Summer Game Fest 2025’te IO Interactive, Hitman üçlemesini içeren Hitman World of Assassination’ın bu yaz iPhone, iPad ve Mac’e geleceğini duyurdu. Apple ayrıca, geçen ay ilk oyun stüdyosu satın alımını gerçekleştirdi ve Sneaky Sasquatch'ı yapan iki kişilik ekip RAC7'yi satın aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.