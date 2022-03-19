Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun yüksek kaliteli render görüntüleri yayınlandı

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Apple'ın yeni nesil iPhone'ların bazı modellerinde çentikli tasarımı rafa kaldıracağı her geçen gün daha da kesinleşiyor. Kısa süre önce CAD çizimleri sızdırılan iPhone 14 Pro'nun bu kez yüksek kaliteli render görüntüleri yayınlandı.

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Akıllı telefonun muhtemel tasarımını gözler önüne seren render'lar David Kowalski'den geliyor. Kendisi daha önce de Samsung Galaxy S22 ve Google Pixel 5 dahil olmak üzere bazı cihazların tasarımı doğru bir şekilde ortaya çıkarmıştı.

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Pro'larda çentik kalkıyor

Şirkete yakın kaynaklar Apple'ın Pro modellerinde çentik kullanmayacağını söylüyor. Yayınlanan görüntülerden de görebileceğiniz üzere ön tarafta biri Face ID sensörleri, diğeri ise selfie kamerası için olmak üzere iki delik var.

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Apple'ın iPhone 14 serisini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Gelen bilgiler iPhone 14 ve 14 Max'in çentikli tasarımı sürdüreceği yönünde. Ayrıca bu modellerin A16 Bionic işlemciden de mahrum kalacağı söyleniyor.

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iPhone 14 Pro'nun yüksek kaliteli render görüntüleri yayınlandı