macOS 26 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve macOS Tahoe'nin tüm detayları

macOS 26 yenilikleri neler ❓
macOS 26 Tahoe, yeni arayüz dokunuşları, Spotlight'ta önemli iyileştirmeler, Apple Intelligence entegrasyonu ve oyunculara yönelik yeni gelişmelerle geliyor. Tasarımdan başlayacak olursak Apple, macOS 26 Tahoe ile birlikte görsel açıdan fark edilir bir yenilemeye gidiyor.
Telefon uygulaması da macOS’e entegre edildi. iPhone'daki çağrılar artık Continuity özelliğiyle Mac'te cevaplanabiliyor. Ayrıca bekletme sırasında kullanıcıya yardımcı olan "Bekletme Yardımı" ve tanımadığınız numaralar için "Çağrı Tarama" gibi iPhone'dan aşina olduğumuz bazı işlevler de doğrudan masaüstüne taşınıyor. Canlı Etkinlikler (Live Activities) ise menü çubuğuna yerleşiyor. Bu sayede örneğin yaklaşan bir takvim etkinliği doğrudan masaüstünde takip edilebiliyor ve iPhone Mirroring aracılığıyla Mac üzerinden işlem yapılabiliyor.
Yapay zeka (Apple Intelligence) artık daha fazla uygulamada🧠
macOS 26 ile birlikte Apple Intelligence özellikleri daha da genişletiliyor. Mesajlar uygulaması artık Canlı Çeviri desteği sunuyor; yabancı dilde gelen bir mesaj anında çevrilebiliyor. FaceTime tarafında ise konuşmalar için anlık altyazı oluşturma özelliği geliyor. Aynı şekilde Telefon uygulaması da Apple Intelligence sayesinde Canlı Çeviri işlevini destekliyor.
Spotlight tamamen yenilendi📜
Apple’ın açıklamalarına göre Spotlight, macOS tarihindeki en kapsamlı güncellemesini aldı. Artık arama sonuçları tek bir ekranda gruplandırılıyor ve kullanıcının geçmiş etkileşimlerine göre daha isabetli sıralanıyor. Ayrıca e-posta göndermek, not oluşturmak veya podcast oynatmak gibi günlük işlemler doğrudan Spotlight üzerinden yapılabiliyor.
macOS 26 ile Mac'te oyun deneyimi büyüyor 🎮
Apple, bu yıl oyuncular için de özel bir adım attı. Yeni Apple Games uygulaması macOS 26 ile birlikte tanıtıldı. Bu uygulama sayesinde oyuncular oyun içinden çıkmadan sistem ayarlarına erişebiliyor, arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor veya yeni oyuncularla eşleşebiliyor.
macOS 26 ile Safari, Mesajlar ve Fotoğraflar da güncellendi
macOS 26 kapsamında bazı uygulamalar da güncellendi. Safari artık yenilenen kenar çubuğuyla birlikte daha fazla özelliği bir araya getiriyor. Web sayfalarında daha iyi bir özetleme ve içerik yapısı sunan Okuyucu modu da geliştirildi. Mesajlar uygulamasına özel bir "Ayrıntılar" sekmesi ve özelleştirilebilir arka planlar eklendi. Fotoğraflar uygulaması da "Sabitlenmiş Koleksiyonlar" gibi yeni özelliklerle güncellendi.
macOS 26 ne zaman çıkacak 📅
Apple, önceki yıllarda olduğu gibi macOS 26 Tahoe'yi sonbahar aylarında kullanıcılara sunacak. Geliştiricilere özel ilk beta sürümü WWDC 2025'in hemen ardından yayınlandı. Halka açık beta ise temmuz ayında başlayacak. Final sürümün ise eylül veya ekim aylarında gelmesi bekleniyor. Beta sürecine katılmak isteyen kullanıcıların Apple Beta Yazılım Programı'na kayıt yaptırması gerekiyor.
macOS 26 alacak Mac modelleri💻
macOS Sonoma çalıştıran Mac'ler yeni macOS 26'yı çalıştırabilecek. Gereksinimler arasında ise Apple silikonlu Mac'ler ve T2 Güvenlik Çipi olan Intel tabanlı Mac bilgisayarlar bulunuyor. Ancak Intel tabanlı Mac'ler Apple Intelligence özelliklerinden mahrum kalacak.
- MacBook Air (M1 ve sonrası)
- MacBook Pro (M1 ve sonrası)
- MacBook Pro (16 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2020, Intel işlemcili)
- iMac (2020 ve sonrası)
- Mac mini (2020 ve sonrası)
- Mac Studio (2022 ve sonrası)
- Mac Pro (2019 ve sonrası)
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.