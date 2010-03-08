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Apple, iPad'in ilk reklamı için Oscar Ödül Töreni'ni seçti

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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52.Grammy Ödül Töreni'nde Stephan Colbert kürsüde iPad'in reklamını yaptığını sizlere duyurmuştuk. Dünyanın takip ettiği bu tarz organizasyonları seven Apple, bu sabaha karşı yapılan 82.Akademi Ödülleri'nde de iPad'in ilk TV reklamını yayınladı.

2007 yılındaki Oscar töreninde de iPhone'un reklamını yapan Apple, iPad'in reklamının ilk gösterimi için 82.Oscar törenini seçmiş. Arayüze odaklanan reklam daha çok firmanın 27 Ocak'ta yayınladığı temel görselleri içeriyor. Herhangi bir slogana yer verilmeyen reklamın sonunda 3 Nisan tarihi kullanıcılara tekrardan hatırlatılıyor.

Genelde bu tarz organizasyonlara katılmayan ve klasik kot pantolonuyla siyah kazağıyla görmeye alıştığımız Steve Jobs'da Oscar törenine takım elbise giyerek katılmış;

Apple, iPad'in ilk reklamı için Oscar Ödül Töreni'ni seçti
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sendemail 9 yıl
yukarıda bır arkdas "o fotograf iphone ıle cekılmıs galıba" demıs,
evet
gul gul oldum yaw : ))))
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Centauri 9 yıl
Adam Pixar'ın en büyük hissedarı ve kurucusu:) UP filmi de aday.
Orada olması normal :)
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yakazza 9 yıl
resimler iphone ile mi çekilmiş bilemeyiz muhtemeldir ama belli ki arkadaş asıl resimleri koymamış yada bulamamış işte steve amcanın şık halleri :)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/362065/0B375A92F66E4FD8AC08EB069729140B.jpg[/image]

[image]local://upfiles/362065/1AE066F0B557425BB770B450CD777B65.jpg[/image]
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RevidaL 9 yıl
Apple nerede reklam yapacağını biliyor...
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The Force 9 yıl
Artık neden kazak ve kot pantolonu tercih ettiğini net olarak görüyoruz, kesinlikle yakışmamış :)
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Tolgá 9 yıl
bu steve jobs tam bir türk tipi var
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mobylette 9 yıl

DEATH71

bu steve jobs tam bir türk tipi var



sanki bir sinan çetin, sanki içimizden biri değil mi..
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mobylette 9 yıl
Genelde bu tarz organizasyonlara katılmayan ve klasik kot pantolonuyla siyah kazağıyla görmeye alıştığımız Steve Jobs.....

paparazzi programlarındaki tanıtımlar gibi olmuş :)
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wm1tr 9 yıl
vay, adam smokin giymiş
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cosef 9 yıl
Haberde kullanılan fotoğraf İphone ile çekildi galiba :)
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