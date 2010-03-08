Apple, iPad'in ilk reklamı için Oscar Ödül Töreni'ni seçti

52.Grammy Ödül Töreni'nde Stephan Colbert kürsüde iPad'in reklamını yaptığını sizlere duyurmuştuk. Dünyanın takip ettiği bu tarz organizasyonları seven Apple, bu sabaha karşı yapılan 82.Akademi Ödülleri'nde de iPad'in ilk TV reklamını yayınladı.

2007 yılındaki Oscar töreninde de iPhone'un reklamını yapan Apple, iPad'in reklamının ilk gösterimi için 82.Oscar törenini seçmiş. Arayüze odaklanan reklam daha çok firmanın 27 Ocak'ta yayınladığı temel görselleri içeriyor. Herhangi bir slogana yer verilmeyen reklamın sonunda 3 Nisan tarihi kullanıcılara tekrardan hatırlatılıyor.

Genelde bu tarz organizasyonlara katılmayan ve klasik kot pantolonuyla siyah kazağıyla görmeye alıştığımız Steve Jobs'da Oscar törenine takım elbise giyerek katılmış;

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