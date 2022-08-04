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    Apple, iPadOS 16'nın çıkışını Ekim ayına erteliyor: Stage Manager rötarı

    Apple'ın iPadOS 16'yı Ekim ayına ertelemeyi planladığı bildirdi. Şirketin, Stage Manager isimli gelişmiş çoklu görev yöneticisini daha iyi hale getirmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
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    Apple, iPadOS 16'nın çıkışını Ekim ayına erteliyor
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    Bloomberg'in Apple haberleri ile tanıdığımız ünlü editörü Mark Gurman'a göre Apple, iPadOS 16'nın çıkışını bir ay ertelemeyi planlıyor. Cupertinolu şirketin amacı işletim sistemini mümkün olduğunca optimize etmek ve özellikle de Stage Manager işlevini daha iyi hale getirmek.

    Genellikle, iOS ve iPadOS için hazırlanan büyük güncellemeler Eylül ayında aynı anda yayınlanıyordu. Ancak bu yıl öyle olmayacak gibi görünüyor. Hem geliştiriciler hem de kullanıcılar iPadOS 16'nın beta sürümlerinde çoklu görev yetenekleriyle alakalı birçok hata buldu.

    Apple, iPadOS 16'nın çıkışını Ekim ayına erteliyor
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    Stage Manager daha iyi hale getirilecek

    iPadOS 16'daki en büyük yeniliklerden biri olarak lanse edilen Stage Manager, uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyip görevler arası geçişleri hızlı ve kolay hale getiriyor. Ancak beta testi sırasında karışılaşılan hatalar ve kafa karıştırıcı arayüz eleştiri aldı.

    Hem geliştiriciler hem de kullanıcılardan alınan geri bildirimler iPadOS 16'nın çıkışını geciktirecek. Yayın planındaki değişik Apple'ın iOS 16'ya odaklanmasına izin verecek. Sonuç olarak ertelemenin yeni işletim sistemlerinin optimizasyon kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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