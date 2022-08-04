Android tabletlerin pazar payı 10 yıl aradan sonra ilk kez %50'nin altına düştü

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Strategy Analytics'in yeni raporu, ikinci çeyrekte Android'in tablet pazarının %49'unu işgal ettiğini ve bunun son 10 yılda ilk kez olduğunu söylüyor. Yıllık bazda bu, satışlarda %21 gibi inanılmaz bir düşüşe tekabül ediyor.

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Lider şirketler tablet pazarında büyüme gösteremedi

iPadOS pazarın %38'ini elinde tutuyor, ancak tablet satışları bir yıl öncesine göre %7 düştü. Windows'un payı %11'e düştü (satışlar ise %14 geriledi), ancak diğer işletim sistemlerinin payı %2'ye yükseldi. Niceliksel olarak, bu çeyrekte satılan cihazlardaki %69'luk büyüme, satılan cihazların 0,6 milyonuna karşılık gelmekte. Bu da çoğunlukla Huawei ve onun HarmonyOS işletim sistemiyle ilişkilendiriliyor.

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Markalar bazında Apple %38'lik payla liderliğini sürdürüyor, onu Samsung (%18), Lenovo (%9), Amazon (%9) ve Huawei (%4) takip ediyor. Aynı zamanda, genel olarak tablet pazarı %15 geriledi ve lider tablosundaki şirketlerin hiçbiri büyüme göstermedi.

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