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    Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper

    Amazon, yaptığı açıklamayla dünya çapında yüksek hızlı geniş bant internet hizmetleri sağlayacak bir ağ kurmak için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını söyledi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper
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    Amazon, “Project Kuiper” geniş bant internet hizmeti projesi için 3.236 uyduyu düşük dünya yörüngesine fırlatmak için ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan(FCC) onay aldı. 

    Amazon tarafından yapılan bir duyuruda şirket, dünya çapında internet hizmeti alamayan ve yetersiz hizmet alan topluluklara güvenilir, uygun fiyatlı geniş bant hizmeti sağlama çabasıyla 10 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdi.

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    6 yıl içerisinde toplam uyduların yarısı yörüngede olacak

    FCC kuralları Amazon'a 30 Temmuz 2026 tarihine kadar uyduların %50'sini başlatması ve çalıştırması için süre veriyor. Amazon'un 30 Temmuz 2029'a kadar da geriye kalan uyduları yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor. 

    Planlanan uydular 590 km, 610 km ve 630 km yükseklikte yörüngede dönecek. Bu mesafeler geleneksel internet uydularından yaklaşık 50 kat daha yakın. Geleneksel uydulara göre çok daha yakın olması sayesinde internet hizmetini çok daha düşük gecikmeli olacak.

    Amazon, ilk 578 uydu yörüngeye yerleştirildiğinde müşterilere geniş bant internet hizmeti sunmayı planlıyor. 

    Ayrıca Bkz. "YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor"

    Kuiper Projesi kapsamında, yörüngeden yeryüzüne iletişim için 17.7-18.6 GHz ve 18.8-20.2 GHz ve yeryüzünden yörüngeye iletim için 27.5-30.0 GHz  aralığında frekanslar kullanılacak.



    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2020/07/31/amazon-to-invest-10-billion-in-satellite-broadband-after-receiving-fcc-authorization/#be6efe92d002 https://arstechnica.com/information-technology/2020/07/amazon-gets-fcc-approval-to-launch-3236-low-earth-broadband-satellites/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 2 hf. en beğenilen
    Buraya yazabileceğim tek şey adamlar neler ile uğraşıyor biz neler ile uğraşıyoruz.
    Yanıtla +25
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Ülkedeki şirketlerin kapıştıkları olaylara bak
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 2 hf.
    Bir tek bana mı garip geliyor bu durum? Milyarlarca insanın ortak değeri olan dünya yörüngesine binlerce çöp yollama hakkını bu insanlar nereden buluyor?

    Bana göre bu kendini ilah zannetmekten başka bir şey değil. Bu insanlar her şeyi yapmayı kendilerine hak görüyorlar. Bencilliğin zirvesi diye düşünüyorum.
    Bir tek bana mı garip geliyor bu durum? Milyarlarca insanın ortak değeri olan dünya yörüngesine binlerce çöp yollama hakkını bu insanlar nereden buluyor?
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    7 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 5 sa.
    Elon Musk 1 Jeff Bezos 2. Günümüz süper kahramanları.
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    supervisorberk (BERK YILDIZ) 2 hf.
    Türk Telekom Alt yapına Elveda deme zamanı geldi 2025i bulmaz Telekomun sonu geldi port yok ıvır zıvır sorunlarınızla artık kendinizi kandırırsınız
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 2 hf.
    Bugün Lol denilen oyunu oynarken 23k ping gördüm. Allah belanı versin Türktelekom.
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    horozcorc 2 hf.
    Allahını seven bizi ttnet ve telekomdan kurtarsın.
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 hf.
    Bu adamın KİŞİSEL serveti son kayıtlara göre 181 Milyar $, bakın bu kişisel serveti. Amazonun yatırım gücü çok daha fazladır. Elon Musk, Jeff Bezos gibi adamlar belli bir zenginlik seviyesinden sonra güçlü olma motivasyonu ile hareket ediyorlar. Elon Musk biraz daha değişik bir adam birçok konuşmasından para ile çok alakası olmadığını düşündürtüyor.

    Tüm dünyaya internet hizmeti sunmak aynı zamanıda bu internet trafiğini de kontrol edebilmek (bilgi toplama) anlamına da geldiğinden ötürü aslında bu adamlar geleceğin dünyasının (veri dünyası) en güçlülerinden olmaya oynuyorlar. Bu noktada Google'dan pay kopartmak da olabilir amaç, çünkü kuvvetle muhtemel veri havuzu olarak Google açk ara liderdir diye düşünüyorum.

    Elinde veri varsa ve bu veriyi doğru işleyebilirsen çok daha isabetli kararlar alıp doğru yatırımlar yapabilirsin.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Her çatıda baz istasyonu var verilen hizmet sıfır<br /><br />Belki bu uydular rahatlatır<br /><br />Cep telefon numarası da kullanan kalmaz bir kaç seneye biter
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    Allah jeff bezos’tan, elon musk’tan razı olsun
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    tahir40 (Tahir ) 2 hf.
    Bi tarafta afrikadaki yamyamlara kadar herkese geniş bant internet sunmak için milyarlar harcayan şirketler, diğer yanda milyarları yıllarca TV reklamlarına harcayan TTnin bakır kablolarıyla gelen 8-10Mbit ADSL ile 150GB oyunu kaç günde indireceğini hesaplamaya uğraşan ben...
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 2 hf.
    Starlink ile bence 10 Gbps hızlara dahi ulaşabiliriz. Farklı tarifeleri olabilir. Umarım fiberdeki gibi simetrik hızlar olur... Download ve Upload'ın simetrik olması önemli. Gecikme umarım düşük tutulur.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 hf.
    10 milyar dolar gorünce ucuz geliyor suriyelere 30 milyar harcayınca
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    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, starlink ve
    4 etiket daha geniş bant kuiper projesi amazon project kuiper Bilim ve Teknoloji
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