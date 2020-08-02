Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper

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Amazon, “Project Kuiper” geniş bant internet hizmeti projesi için 3.236 uyduyu düşük dünya yörüngesine fırlatmak için ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan(FCC) onay aldı.

Amazon tarafından yapılan bir duyuruda şirket, dünya çapında internet hizmeti alamayan ve yetersiz hizmet alan topluluklara güvenilir, uygun fiyatlı geniş bant hizmeti sağlama çabasıyla 10 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdi.

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FCC kuralları Amazon'a 30 Temmuz 2026 tarihine kadar uyduların %50'sini başlatması ve çalıştırması için süre veriyor. Amazon'un 30 Temmuz 2029'a kadar da geriye kalan uyduları yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

Planlanan uydular 590 km, 610 km ve 630 km yükseklikte yörüngede dönecek. Bu mesafeler geleneksel internet uydularından yaklaşık 50 kat daha yakın. Geleneksel uydulara göre çok daha yakın olması sayesinde internet hizmetini çok daha düşük gecikmeli olacak.

Amazon, ilk 578 uydu yörüngeye yerleştirildiğinde müşterilere geniş bant internet hizmeti sunmayı planlıyor.

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Kuiper Projesi kapsamında, yörüngeden yeryüzüne iletişim için 17.7-18.6 GHz ve 18.8-20.2 GHz ve yeryüzünden yörüngeye iletim için 27.5-30.0 GHz aralığında frekanslar kullanılacak.

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